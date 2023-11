Garmin Instinct 2 Solar: smartwatch sportivo scontato del 28%!

Se cercate uno smartwatch sportivo, con funzioni che lo rendono adatto anche per chi pratica sport acquatici come surf, il Garmin Instinct 2 Solar ha poca concorrenza. Il suddetto smartwatch è ora acquistabile su Amazon, grazie al Black Friday, a soli 269,00€. La spesa è irrisoria per un dispositivo indossabile dotato di ricarica solare e oltre 30 app preinstallate, per questo le scorte potrebbero terminare ancor prima che termini l'evento di novembre.

Garmin Instinct 2 Solar, chi dovrebbe acquistarlo?

Come tutti gli smartwatch sportivi, anche il Garmin Instinct 2 Solar è consigliato per gli amanti degli sport, tra cui quelli acquatici, i cui programmi non sempre sono presenti in altri modelli. L'autonomia, prolungata dalla capacità di ricarica solare, e la resistenza all'acqua di 10 ATM, rendono questo smartwatch ideale anche per le lunghe giornate in mare. Inoltre, con le sue oltre 30 app pre-caricate, sarà ideale anche per gli appassionati di fitness e per chi ama sfruttare le funzionalità avanzate nel monitoraggio delle proprie attività fisiche in generale.



Dotato di una batteria interna ricaricabile, garantirà un'autonomia illimitata grazie appunto alla ricarica solare. E se proprio vi troverete in assenza di sole, lo smartwatch funzionerà fino a 48 ore con GPS attivo. Come è giusto che sia, Garmin Instinct 2 Solar ha un design robusto e resistente a urti e temperature estreme, e vanta la compatibilità con i principali sistemi satellitari per una maggiore precisione nella posizione.

Una grande opportunità di acquisto, resa possibile grazie al prezzo ridotto da 373.06€ a 269,00€. Tutto ciò ne fanno un prodotto all'avanguardia nel campo degli smartwatch, per questo consigliamo l'acquisto di questo prodotto ora che si trova in super offerta.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

