Google: ecco 113 ragioni per passare a un Pixel!

Il lancio ufficiale di Pixel 6 e Pixel 6 Pro si è tenuto la scorsa settimana, durante un evento in streaming che ha finalmente svelato al mondo ogni dettaglio riguardo ai due nuovi smartphone Made by Google.

Proprio il profilo social dell’azienda americana ha recentemente pubblicato un video su YouTube in cui vi suggerisce ben 113 ragioni per passare ad uno smartphone Pixel, anche se lo fa in un modo del tutto poco convenzionale…

Con questo particolare e simpatico video, Google ha sicuramente in mente un target di persone ben preciso. Nella prima parte, infatti, viene specificato che si tratta di un elenco di 113 ragioni per passare a Pixel “quando il produttore del vostro vecchio smartphone smette di produrre smartphone“. Di certo una premessa interessante.

A chi si sta riferendo Google? A Huawei che al momento sul suolo americano non può ancora rimettere piede? Magari vuole provare a prendersi la consistente fetta di mercato USA che un tempo era di LG, il produttore coreano era abbastanza popolare nel nuovo continente.

Sta di fatto che le frecciatine ci sono, mischiate ad una valanga di motivazioni per le quali secondo l’azienda dovreste considerare l’acquisto di uno smartphone Made by Google.

Nonostante il video sia stato pubblicato solamente questo weekend, il protagonista indiscusso è un Pixel 5a con a bordo Android 11. Lo smartphone non è disponibile all’acquisto nel nostro Paese come invece lo saranno Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

La questione Android 12 viene risolta simpaticamente nell’ultima parte di video, nella quale la voce narrante afferma “Oh aspettate, un nuovo software sta per arrivare. Forse dovremmo rifare il video con tutte queste cose nuove! Naaaa… lasciamo che sia un’altra delle cose che non vedete l’ora di scoprire passando al vostro nuovo Google Pixel“.

Un’idea decisamente carina per pubblicizzare alcuni dei principali servizi del brand e delle funzioni uniche degli smartphone progettati da Big G.

Voi cosa ne pensate? Acquisterete un Pixel?