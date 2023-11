HUAWEI Band 8: la smartband ideale per sport e tempo libero! (-17%)

Se praticate fitness e cercate un compagno affidabile per monitorare le vostre attività, comprese quelle vitali, è essenziale considerare l'acquisto di una smartband. Nonostante la Xiaomi Smart Band 8 sia considerata la regina delle smartband, la concorrente di spicco, la HUAWEI Band 8, merita l'attenzione specialmente oggi, poiché è disponibile su Amazon a meno di 50,00€.

Parliamo di una smartband leggermente più costosa rispetto alla Xiaomi Smart Band 8, con un prezzo di listino di 59,90€. Tuttavia, al momento è scontata del 17% su Amazon, rendendo questa una delle offerte più interessanti a poche ore dall'inizio del Black Friday.

HUAWEI Band 8, chi dovrebbe acquistarla?

La Band 8 di Huawei dovrebbe acquistarla anzitutto da chi cerca un dispositivo indossabile affidabile e preciso, nonché da chi è disposto a investire un po' di più rispetto alla Xiaomi Smart Band 8, per ottenere un display leggermente più piccolo in termini di diagonale ma più esteso lateralmente. Questa differenza si può tradurre per molti in un'esperienza d'uso migliore del touch screen.

Destinata sia agli appassionati di sport che a coloro che desiderano monitorare i propri parametri vitali, la HUAWEI Band 8 vanta funzionalità avanzate di monitoraggio delle attività e sensori più precisi rispetto a molte altre smartband entry level. La forma del display, meno verticale rispetto ad altre smartband, la rende adatta anche a chi cerca un dispositivo indossabile che si avvicini allo stile di uno smartwatch, adattandosi a diversi gusti estetici.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, attualmente questa smartband è disponibile con uno sconto su Amazon del 17%, che equivale a un risparmio di 10,00€ rispetto al prezzo originale. Tuttavia, è importante notare che questo sconto potrebbe essere altalenante in vista del Black Friday, pertanto è consigliabile approfittare dell'offerta attuale per evitare di ritrovarsela a 59,90€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

