Huawei festeggia il Single's Day alla grande! Sconti fino al 50%, coupon e tanti regali

Nonostante il protagonista di novembre sarà il Black Friday, non bisogna dimenticare che l'11 novembre sarà la volta del Singles' Day, un evento di shopping globale che quest’anno promette offerte imperdibili e sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti. In occasione di questa ricorrenza, Huawei ha deciso di offrire promozioni esclusive sul proprio Huawei Store, validi fino al 13 novembre. Gli utenti avranno l’opportunità di scoprire numerosi articoli dell’ecosistema Huawei, tra cui le più recenti novità, approfittando di ulteriori vantaggi come sconti extra e prodotti omaggio.

Singles' Day Huawei, perché approfittarne?

Tra i prodotti in offerta spiccano il MateBook D16 2024, un laptop ultraleggero equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12° generazione. Questo PC, pensato per massimizzare la produttività, è già disponibile a soli 599€ rispetto al prezzo di listino di 799,90€. Non mancano anche i tablet, come il MatePad Pro 13.2" che, con la sua tecnologia innovativa NearLink, è in vendita a 849€, completo di Smart Magnetic Keyboard e M-Pencil di 3° generazione in omaggio, invece di 999,90€.

Gli smartwatch non sono da meno: il WATCH GT 4, elegante e versatile, è disponibile a 209€ con l’aggiunta delle FreeBuds SE 2 in regalo, mentre il WATCH FIT 3 è acquistabile a 179€, comprensivo di un cinturino extra. Non dimentichiamo il Pura 70 Ultra, il flagship dell'anno, a 1299€ anziché 1499€. Infine, le FreeBuds 6i, dotate di cancellazione attiva del rumore, sono proposte a 89€, rendendo questa offerta davvero imperdibile per gli appassionati di tecnologia.

Oltre a questi prodotti di punta, il Huawei Store offre un’ampia selezione di altri dispositivi in promozione. Utilizzando i codici coupon dedicati, disponibili direttamente durante il processo di acquisto, i clienti potranno ricevere ulteriori omaggi e vantaggi esclusivi. Con il Singles' Day, Huawei offre quindi l'occasione perfetta per regalarsi o fare un regalo speciale, con una varietà di prodotti che coniugano design e funzionalità.

