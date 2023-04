Negli ultimi anni Apple ha viziato i propri utenti fornendo aggiornamenti per moltissimi dispositivi andando ben oltre i 5 anni garantiti dalla sua policy. Secondo gli ultimi rumor, quest’anno alla WWDC 2023 verrà presentato iOS 17.

Quali saranno i modelli di iPhone compatibili con iOS 17? Tra ragionamenti e voci di corridoio possiamo già stilare una prima lista.

Con l’uscita del nuovo sistema iOS Apple potrebbe abbandonare alcuni dei dispositivi più vecchi attualmente supportati da iOS 16. Secondo le indiscrezioni di MacRumors, a non essere più supportati saranno tutti i dispositivi con a bordo il chip A11 Bionic o precedente. Le uniche eccezioni potrebbero essere rappresentate da alcuni modelli di iPad dotati di chip A10 Fusion e iPad Pro di seconda generazione con chip A10X Fusion.

Nonostante l’abbandono dei dispositivi più vecchi precisiamo che, in caso di gravi falle di sicurezza, l’azienda di Cupertino continuerà a rilasciare piccole patch correttive per i dispositivi ormai non più supportati.

Posso aggiornare il mio iPhone ad iOS 17?

Al momento iOS 17 non è ancora stato annunciato ma, secondo le indiscrezioni, quella che vi proponiamo di seguito sarà la lista dei dispositivi supportati:

Ad essere stati esclusi sono quindi iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, i quali si andranno ad aggiungere alla ormai lunga lista di dispositivi dichiarati Vintage e non più aggiornati con le nuove major release di iOS. Ecco la lista completa dei dispositivi ormai non più aggiornati:

iPhone (prima generazione)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Vi ricordiamo che terremo aggiornato questo articolo non appena ci saranno maggiori informazioni in merito al supporto della prossima versione di iOS.