Riscoprite i vostri ricordi più preziosi con il KODAK Slide N SCAN, lo scanner digitale per pellicole e diapositive ora disponibile su Amazon a soli 165,10€ invece di 199,99€. Dotato di un ampio schermo LCD da 5 pollici, vi permette di convertire facilmente negativi e diapositive (135, 110, 126 mm e 50 mm) in file digitali. Approfittate dello sconto del 17% per digitalizzare le vostre vecchie fotografie e conservarle per sempre su scheda SD.

KODAK Slide N SCAN, chi dovrebbe acquistarlo?

Il KODAK Slide N SCAN è lo scanner ideale per chi desidera recuperare e digitalizzare i ricordi di famiglia custoditi in vecchie pellicole e diapositive. Se avete cassetti pieni di negativi a colori o in bianco e nero, o collezioni di diapositive che rischiano di deteriorarsi con il tempo, questo dispositivo vi permetterà di trasformarli facilmente in file digitali. Grazie al suo schermo LCD da 5 pollici, potrete visualizzare immediatamente le vostre foto senza bisogno di un computer, rendendolo perfetto anche per condividere i ricordi con amici e parenti durante le riunioni di famiglia. La compatibilità con i formati più comuni (135, 110, 126 mm e diapositive da 50 mm) lo rende una soluzione completa per diverse esigenze di archiviazione.

Questo scanner si rivolge particolarmente a fotografi amatoriali, appassionati di fotografia analogica e collezionisti che vogliono preservare il patrimonio fotografico familiare. Il sistema di caricamento rapido e il software intuitivo rendono la digitalizzazione accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate. Con uno sconto del 17%, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo autonomo che non richieda software aggiuntivi e che possa funzionare sia in modalità standalone salvando su scheda SD, sia collegato a PC o Mac tramite USB Type-C.

Il KODAK Slide N SCAN è uno scanner digitale da 14/22MP dotato di schermo LCD da 5 pollici che vi permette di convertire facilmente vecchi negativi e diapositive in file digitali. Compatibile con pellicole 135, 110, 126 e diapositive da 50mm, salva direttamente su scheda SD e include tutto il necessario: adattatori, cavi USB e HDMI.

Vedi offerta su Amazon