Lenovo Tab M11, il tablet ideale per ogni esigenza, oggi in SCONTO! -20%

Se state cercando un tablet potente e versatile, questa offerta su Amazon non passerà inosservata. Infatti, Lenovo Tab M11 è disponibile a soli 199€, grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 249€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera un dispositivo affidabile e performante senza spendere una fortuna. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhaita alla nostra guida ai migliori tablet per ulteriori consigli.

Lenovo Tab M11, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un display IPS da 11 pollici con risoluzione WUXGA (1920x1200 pixel) e luminosità di 400 nits, Lenovo Tab M11 offre immagini nitide e colori vivaci, perfetti per lo streaming, la lettura e la navigazione web. Il design ultrasottile da 7,55 mm e il peso di soli 465 g lo rendono estremamente pratico da portare ovunque, con una solida struttura in alluminio che garantisce resistenza e leggerezza.

Le prestazioni sono garantite dal processore MediaTek Helio G88 octa-core, che combina 2 core A75 a 2.0 GHz con 6 core A55 a 1.8 GHz, assicurando fluidità nell'esecuzione di app e multitasking. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB con microSD, avrete tutto lo spazio necessario per archiviare documenti, foto e video senza preoccupazioni.

Lenovo Tab M11 viene fornito con Android 13, garantendo un'esperienza aggiornata e sicura, con due anni di aggiornamenti e le più recenti funzionalità software. Inoltre, include una penna per un'esperienza di scrittura e disegno più intuitiva, rendendolo ideale sia per studenti che per professionisti in movimento.

Grazie all'offerta attuale su Amazon, potete acquistare Lenovo Tab M11 a soli 199€, approfittando dello sconto del 20% sul prezzo di listino. Un'occasione imperdibile per chi cerca un tablet dalle alte prestazioni a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Amazon