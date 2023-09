Ieri vi abbiamo parlato della Galaxy Week di Mediaworld, la nuova promozione che, fino al 29 settembre, vi permetterà di risparmiare su tantissimi dispositivi targati Samsung. Il catalogo è molto ampio e variegato, tanto che può risultare difficile capire quali siano effettivamente le migliori offerte; per questo motivo di seguito vi riporteremo 5 dei prodotti in sconto assolutamente da non perdere, cosicché con un colpo d’occhio saprete esattamente ciò che fa al caso vostro.

Abbiamo selezionato per voi prodotti provenienti da diverse categorie, che spaziano fra smartphone, tablet e auricolari. Ovviamente, anche le fasce di prezzo variano da articoli economici a top di gamma assoluti come il Samsung Galaxy S23 Ultra. In ogni caso, vi invitiamo anche a consultare la pagina dedicata alla Galaxy Week di Mediaworld, dove potete vedere il catalogo intero della promozione,

Mediaworld Galaxy Week: 5 prodotti in sconto da non perdere!

Samsung Galaxy S23 Ultra | 1.399,00€ (1.659,00€)

Non potevamo non includere nella lista il Galaxy S23 Ultra (qui la nostra recensione), il top di gamma assoluto di casa Samsung, nonché concorrente diretto anche per i nuovi iPhone 15. Si tratta di uno smartphone impeccabile su tutti i fronti, progettato per chi desidera il massimo della qualità e, soprattutto, della resa fotografica. L’incredibile comparto fotografico dotato di un obiettivo da 200MP riuscirà a soddisfare, infatti, anche i più esigenti, permettendo di scattare foto e video dalla qualità professionale in qualsiasi condizione di luminosità. Da non dimenticare poi il display Dinamic AMOLED 2X da 6,8″, il processore Snapdragon 8 Gen 2 e l’iconica S Pen, che vi consentirà di scrivere, prendere appunti e utilizzare lo smartphone in modo estremamente fluido.

Samsung Galaxy S23 (base) | 749,99€ (1.039,00€)

Tra le offerte c’è anche la versione base del Galaxy S23, disponibile a poco più della metà rispetto al modello Ultra. Lo sconto di quasi 300,00€ lo rende davvero un ottimo affare per un top di gamma, che di differente rispetto alla versione più costosa ha solo il comparto fotografico (che rimane comunque eccellente), la dimensione del display e l’assenza della S Pen. Si tratta, dunque, della soluzione perfetta per chi desidera uno dei migliori smartphone sul mercato ma non ha come priorità assoluta la qualità fotografica; a livello di prestazioni, infatti, ha ben pochi concorrenti sul mercato, complice anche l’ottima ottimizzazione della batteria da 3.900 mAh, per un’autonomia davvero lunghissima.

Samsung Galaxy A54 5G

Per chi, invece, ha un budget decisamente più ristretto ma desidera comunque un ottimo smartphone, c’è il Samsung Galaxy A54 5G, un dispositivo che con meno di 400,00€ vi offrirà delle caratteristiche davvero eccellenti. Troviamo, infatti, un display Super AMOLED da 6.4″, una fotocamera posteriore da ben 50MP e una frontale da 32MP e una batteria da 5000 mAh, che vi consentirà di sfruttare lo smartphone tutto il giorno senza doverlo collegare alla corrente. Insomma, parliamo di un dispositivo completo e dotato della qualità che contraddistingue Samsung, ma venduto a un prezzo davvero imbattibile.

Samsung Galaxy Tab S8 | 605,99€ (899,99€)

Passiamo ora a un tablet, e non uno qualsiasi, bensì il Galaxy Tab S8, uno degli ultimi modelli della linea che contraddistingue per delle prestazioni eccellenti, complici il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e ben 8GB di RAM, per un ampio schermo LCD da 11″ e per la S Pen dotata di aggancio magnetico. Si tratta, dunque, di un dispositivo perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento, dato che permette sia di prendere appunti e disegnare con facilità che di sfruttare anche più applicazioni impegnative contemporaneamente grazie al comparto hardware potente. Inoltre, essendo compatto e leggero, potrete portarlo con voi facilmente, infilandolo comodamente in uno zaino o borsa.

Auricolari Galaxy Buds2 Pro | 149,00€ (229,99€)

Chiudiamo la lista con un accessorio, ovvero le Galaxy Buds2 Pro, gli auricolari di punta di casa Samsung che rientrano senza dubbio tra i migliori sul mercato. Vi offriranno, infatti, un audio nitido e cristallino, oltre che di una tecnologia di cancellazione del rumore impeccabile, capace di eliminare efficacemente tutti i suoni intorno a voi per trasmettere la vostra voce in modo cristallino durante le chiamate. A rendere la qualità dell’audio così eccellente è la tecnologia Dolby Atmos, che grazie alla funzione Dolby Head Tracking, che identifica con estrema precisione la direzione del suono mentre si muove la testa, offrendo un’esperienza incredibilmente immersiva.

