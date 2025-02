Migliora le tue sessioni di allenamento con i Bose Ultra, oggi a un PREZZO SHOCK! -29%

Se siete alla ricerca di auricolari wireless che uniscano tecnologia all'avanguardia e comfort eccezionale, non potete perdervi questa offerta su Amazon. I Bose Ultra sono disponibili a soli 249,95€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 349,95€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza d'ascolto superiore.

Bose Ultra, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari open-ear Bose Ultra rappresentano una rivoluzione nel mondo dell'audio portatile. Grazie alla tecnologia OpenAudio, potrete ascoltare la vostra musica preferita con una qualità del suono elevata senza isolarvi dall'ambiente circostante. Il design open-ear consente di rimanere connessi con il mondo esterno, offrendo al contempo un suono vivido e privato.

Il comfort è garantito da un giunto flessibile e da una struttura leggera che si adatta perfettamente alla parte posteriore dell'orecchio. Questo li rende ideali per un utilizzo prolungato, sia durante l'attività fisica che nelle giornate più intense. Inoltre, la resistenza all'acqua certificata IPX4 protegge gli auricolari da schizzi e sudore, rendendoli perfetti per ogni situazione.

Un altro punto di forza è l'autonomia della batteria: fino a 7 ore di riproduzione continua, che si riducono a 4 ore con l'audio immersivo attivato. Grazie alla custodia di ricarica inclusa, potrete ottenere fino a 48 ore di autonomia in standby, con ulteriori 2,5 ricariche complete sempre a portata di mano.

La connettività Bluetooth multipoint consente di passare facilmente da un dispositivo all'altro, garantendo un'esperienza d'ascolto fluida e senza interruzioni. I controlli intuitivi permettono di gestire la musica e le chiamate con un semplice tocco.

Attualmente disponibili su Amazon a soli 249,95€, i Bose Ultra sono un investimento perfetto per chi cerca qualità audio, comfort e tecnologia avanzata. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon