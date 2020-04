Su internet è trapelata la prima foto dal vivo del nuovissimo Motorola Edge, un dispositivo di fascia media che sarà presto lanciato. Potrebbe rappresentare un’ottima proposta targata dal brand controllato da Lenovo. Questo dispositivo, stando a precedenti indiscrezioni, dovrebbe contare sul SoC Snapdragon 765, accompagnato da 6 GB di RAM, la GPU Adreno 620 e una batteria da ben 4.500 mAh.

L’immagine recentemente diffusa rivela il presunto aspetto della scocca posteriore, in cui dovrebbero trovare posto ben tre sensori fotografici e il classico logo del produttore. Manca, invece, il sensore di impronte digitali, che potrebbe essere verosimilmente collocato sotto al display. La fotocamera posteriore dovrebbe contare su tre sensori rispettivamente da 64 MP, 16 MP e 8 MP.

Lo schermo OLED sarà forse “a cascata”, come deducibile dal nome del device. La diagonale dovrebbe misurare 6,67 pollici e la risoluzione sarebbe pari a 2340 x 1080 pixel (440 PPI). Una foto diffusa precedentemente ci fa pensare che gli utenti potrebbero scegliere il refresh rate (tra 90 Hz, 60 Hz e Automatico).

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg

— Motorola (@Moto) April 13, 2020