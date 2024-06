A 500€ netti, ecco l'offerta sul OnePlus che non ti aspetti

Se siete alla ricerca di uno smartphone caratterizzato da uno sconto intrigante e questo smartphone deve essere di fascia medio-alta, una delle migliori occasioni di queste ore la trovate sul OnePlus 12R. Per acquistarlo a soli 500€ netti, il prezzo più basso del web, dovete andare su eBay e applicare il coupon "SMARTPHONE24".



OnePlus 12R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus 12R è la scelta ideale per coloro che cercano uno smartphone che combini prestazioni elevate con un design elegante, senza però raggiungere i costi dei top di gamma. Pensato per gli utenti appassionati della tecnologia che non vogliono compromettere le prestazioni per il prezzo, questo smartphone offre un'esperienza d'uso fluida grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 e alla possibilità di scegliere tra 8 o 16 GB di RAM, adeguandosi così sia al gaming che all'uso quotidiano.

Con la sua quadrupla fotocamera, capitanata da un sensore Sony da 50 MP, il OnePlus 12R soddisfa anche gli utenti più esigenti sotto l'aspetto fotografico, offrendo immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. Inoltre, per chi valorizza l'autonomia, la batteria da 5500 mAh assicura lunghe ore di utilizzo, e grazie alla ricarica rapida da 100W, spenderete meno tempo attaccati alla presa elettrica e più tempo a fare ciò che preferite.

La versatilità è ulteriormente garantita dal sistema operativo Android 14 con OxygenOS, promettendo un'esperienza utente intuitiva, personalizzabile e sempre aggiornata. Attraverso un design curato nei minimi dettagli e caratteristiche tecniche di tutto rispetto, il OnePlus 12R si rivela quindi perfetto per chi cerca uno smartphone capace di offrire un ottimo equilibrio tra innovazione, efficienza e stile.

