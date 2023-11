Pixel 7a + Pixel Buds A-Series nuovamente al MINIMO STORICO! (489€)

Se vi interessa il Google Pixel 7a, eccellente smartphone di fascia media, e gli ottimi auricolari wireless Pixel Buds A, sappiate che potete acquistarli in bundle su Amazon per la prima volta a meno di 500,00€. Ovviamente si tratta di un'offerta Black Friday, offerte che stiamo continuamente aggiornando in tempo reale nel nostro articolo principale dedicato all'evento.

Google Pixel 7a + Pixel Buds A, chi dovrebbe acquistarli?

L'offerta è consigliata a chi cerca uno smartphone che verrà aggiornato per molti anni e che riceverà per primo gli aggiornamenti rispetto ad altri produttori. Si tratta, infatti, di uno smartphone realizzato direttamente da Google, proprietario del sistema operativo Android. Ma Google Pixel 7a è anche uno smartphone consigliato per chi vuole scattare foto eccezionali senza spendere per forza una fortuna per i modelli premium.

Gli algoritmi di Google sono ottimi in tal senso, e con l'intelligenza artificiale del chip proprietario anche l'autonomia ne beneficerà, ottimizzando le prestazioni del processore in base a come utilizzerete lo smartphone. Dato che l'offerta include anche i Pixel Buds A, dovrebbero approfittarne anche coloro che amano la musica o hanno bisogno di fare chiamate con una qualità audio impeccabile, garantita da altoparlanti con driver dinamici da 12mm e dalla funzione intelligente che adatterà il suono in base alla situazione di ascolto.

In sintesi, siamo di fronte a un'opportunità imperdibile, almeno per quanto concerne le occasioni pubblicate finora da Amazon su questo bundle, che prima d'ora non avevano mai offerto la possibilità di accaparrarsi questi due prodotti tech a meno di 500,00€. Cogliete dunque l'occasione al volo prima che scadano le offerte del Black Friday!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

