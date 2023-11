Pixel Buds Pro CROLLA a 140€! Occasione IMPERDIBILE!

Non perdete l'opportunità di acquistare i Google Pixel Buds Pro, auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore, in offerta su Amazon a soli 140,29€! Questi auricolari Bluetooth offrono fino a 31 ore di riproduzione e la possibilità di attivare l'assistente Google con un semplice "Hey Google". Inoltre, dispongono della modalità Ambient Sound per ascoltare ciò che accade intorno a te. Il prezzo originale di 150,82€, ma grazie allo sconto per il Black Friday potrete risparmiare il 6% sul prezzo originale.

Google Pixel Buds Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Questa offerta è perfetta per te se sei sempre in movimento e desideri di un paio di auricolari wireless di alta qualità che possono aiutarti a affrontare le piene giornate. I Google Pixel Buds Pro sono ideali per gli amanti della musica, i pendolari, viaggiatori o chiunque desideri ascoltare la propria playlist preferita, podcast o chiamare amici e familiari senza disturbo grazie alla loro cancellazione attiva del rumore. Inoltre, se sei solito utilizzare Google Assistant, apprezzerai sicuramente la capacità di attivarlo semplicemente pronunciando "Hey Google".

I Google Pixel Buds Pro offrono una cancellazione attiva del rumore con la tecnologia Silent Seal, che vi permetterà di isolarvi completamente dall'ambiente che vi circonda e concentrarvi unicamente sulla vostra musica preferita. Inoltre, offrono fino a 31 ore di riproduzione continua, garantendo un'esperienza di ascolto confortevole e senza interruzioni. Infine, dispongono anche della modalità Ambient Sound Mode, che permette di percepire il suono ambientale quando volete comunque essere consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a voi.

Non lasciarti scappare questa fantastica offerta: Google Pixel Buds Pro a soli 140,29€, rispetto al prezzo originale di 150,82€. È un'opportunità da non perdere se stai cercando un set di auricolari che offrono un'alta qualità sonora, praticità d'uso e una lunga durata della batteria. Con i Google Pixel Buds Pro, godrai di un'esperienza di ascolto superiore in ogni momento della tua giornata!

