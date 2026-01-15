La Polaroid NOW+ Generazione 3 in colorazione Blu artico è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile. Questa fotocamera istantanea combina il fascino analogico classico con la tecnologia moderna: grazie alla connettività Bluetooth potrete accedere a funzioni creative avanzate come doppia esposizione, priorità di apertura e controlli remoti. Approfittate dell'offerta a 107,36€ invece di 149,99€ e catturate i vostri momenti speciali con autentiche stampe Polaroid!

Polaroid NOW+, chi dovrebbe acquistarla?

La Polaroid NOW+ Generazione 3 è la scelta ideale per chi desidera riscoprire il fascino della fotografia istantanea con un tocco di modernità. Perfetta per creativi e appassionati di fotografia analogica, questa fotocamera soddisfa l'esigenza di scattare foto tangibili e autentiche nell'era digitale, combinando il classico design Polaroid con funzionalità smart avanzate. Grazie alla connettività Bluetooth e all'app dedicata, avrete accesso a strumenti professionali come doppia esposizione, modalità manuale e controllo remoto, ideali per chi vuole sperimentare e dare libero sfogo alla propria creatività fotografica.

Questo modello si rivela perfetto anche per chi cerca un'esperienza fotografica sostenibile e versatile. Realizzata con il 40% di materiali riciclati e dotata di batteria ricaricabile USB-C, risponde alle esigenze di consumatori attenti all'ambiente. Il sistema di messa a fuoco automatica migliorato garantisce scatti più nitidi, mentre la compatibilità con pellicole i-Type e 600, l'attacco per treppiede integrato e i filtri fotografici vi permetteranno di catturare ogni momento speciale con risultati professionali. Un regalo eccezionale per chi ama immortalare ricordi da conservare per sempre in formato fisico.

La Polaroid NOW+ Generazione 3 è una fotocamera istantanea che unisce il fascino analogico alla tecnologia moderna. Dotata di connessione Bluetooth, si collega all'app Polaroid per sbloccare funzioni creative come doppia esposizione, autoscatto e modalità manuale. Il sistema di messa a fuoco automatica a due lenti migliorato garantisce scatti più nitidi, mentre l'attacco per treppiede integrato e la compatibilità con i filtri fotografici ampliano le vostre possibilità creative.

Vedi offerta su Amazon