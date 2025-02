RedMagic 10 Pro, potenza e prestazioni al TOP per i veri gamer, ora IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di uno smartphone gaming dalle prestazioni straordinarie, questa offerta su Amazon non può lasciarvi indifferenti. Infatti, RedMagic 10 Pro, uno dei dispositivi più avanzati nel settore mobile gaming, è ora disponibile a soli 719€, grazie a un coupon da 70€ attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Il prezzo consigliato era di 779€, il che rende questa promozione un'occasione imperdibile per gli appassionati di tecnologia e gaming.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 70€ durante il checkout

RedMagic 10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

RedMagic 10 Pro si distingue per la sua scheda tecnica di altissimo livello, progettata per offrire un’esperienza di gioco fluida e senza lag. Grazie al processore Snapdragon 8 Elite con una frequenza di clock fino a 4.32 GHz, affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di storage UFS 4.1, potrete giocare ai vostri titoli preferiti con una reattività eccezionale e senza rallentamenti.

Uno degli aspetti più impressionanti di questo smartphone gaming è il suo schermo AMOLED da 6.85 pollici con risoluzione 1.5K (2688 x 1216 pixel). La frequenza di aggiornamento a 144Hz garantisce immagini fluide e dettagliate, mentre il touch sampling rate di 960Hz assicura un’input lag minimo, ideale per i giochi competitivi. Inoltre, il sensore di impronte digitali è integrato direttamente nel display, per un accesso rapido e sicuro.

Giocare per ore senza surriscaldamenti non sarà più un problema grazie al sistema di raffreddamento multidimensionale del RedMagic 10 Pro. La tecnologia di dissipazione del calore in metallo liquido mantiene stabile la temperatura della CPU, mentre la ventola turbo integrata lavora in modo efficiente e silenzioso per evitare cali di performance durante le sessioni più intense.

RedMagic 10 Pro supporta 5G dual-mode SA+NSA, garantendo velocità di download fino a 7,5 Gbps e di upload fino a 3 Gbps. Inoltre, con il supporto al Wi-Fi 7, le connessioni saranno ancora più veloci e stabili. Non da meno, la batteria da 80W con ricarica rapida vi permetterà di tornare subito in azione senza dover aspettare tempi di ricarica lunghi.

Oltre alle straordinarie prestazioni gaming, RedMagic 10 Pro vanta anche un comparto fotografico di alto livello. La tripla fotocamera posteriore AI da 50MP include un sensore principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 50MP e una macro da 2MP, in grado di catturare dettagli nitidi e video fluidi. La fotocamera frontale da 16MP sotto il display consente selfie di alta qualità senza compromettere il design dello schermo.

Questa offerta su Amazon rappresenta un'opportunità da non perdere per chi desidera un telefono gaming di fascia alta a un prezzo competitivo. Attivate subito il coupon da 70€ e portate a casa RedMagic 10 Pro a soli 719€ prima che la promozione termini! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon