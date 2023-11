RIBASSO sugli auricolari Sony WF-1000XM5, nuovo minimo storico!

Il Black Friday 2023 è ormai partito, e sono proprio queste prime ore il momento perfetto per accaparrarsi le migliori offerte messe in campo da Amazon, anche per ciò che concerne le disponibilità che, per quanto vaste, non sono comunque infinite, e porteranno molti dei prodotti con gli sconti maggiori ad esaurirsi prima. Tra questi, non abbiamo dubbi, che figureranno ben presto gli eccezionali auricolari Sony WF-1000XM5, che su Amazon sono oggi scontati del 43% e che, per questo, andranno probabilmente a ruba!

Stiamo parlando di uno sconto davvero ottimo, che abbassa questi splendidi auricolari Sony dagli originali 319,00€ al prezzo di 249,00€, che certamente resta un prezzo non per tutti, ma che è comunque uno dei più bassi mai raggiunti da questo prodotto!

Sony WF-1000XM5, chi dovrebbe acquistarli?

Se siete alla ricerca di un'esperienza acustica di altissima qualità, allora è proprio a voi che questa offerta si rivolge, visto che se si parla degli auricolari Sony WF-1000XM5, si parla di dispositivi in grado di offrire un'esperienza di ascolto incredibile, sublimata da una tecnologia Noise Cancelling in grado di ripulire il suono da qualsiasi rumore ambientale, rendendo anche le chiamate piacevoli e pulite.

Al netto di questo, parliamo comunque di un prodotto che farà la gioia degli ascoltatori di musica, anzitutto, specie quelli che desiderano immergersi in un suono cristallino e avvolgente, complice sia un audio ad altissima risoluzione, quanto l'efficiente tecnologia DSEE Extreme.

Se si escludono le poche ore dello scorso 28 ottobre in cui, per motivi inspiegabili, questi auricolari scesero al prezzo di circa 245 euro, quello qui proposto da Amazon è, senza alcun dubbio, il prezzo più basso a cui potersi accaparrare questi auricolari con una certa sicurezza. Ed credeteci, al netto del prezzo sicuramente alto, ne varrà certamente la pena, anche perché parliamo di un prodotto freschissimo sul mercato, tant'è che questi auricolari sono disponibili da poco meno di 4 mesi!

Comodi, ergonomici e dotati di una batteria in grado di garantirvi fino ad 8 ore di ascolto (24, se si aggiungono le 16 ore garantite dalla custodia di ricarica), gli auricolari Sony WF-1000XM5 sono, in sintesi, un acquisto davvero consigliatissimo e, per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina d'acquisto del prodotto, .

