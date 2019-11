Samsung Galaxy A01: diffuse le possibili specifiche tecniche del nuovo entry-level

Samsung Galaxy A01, oggi con certificazione FCC, sarà il prossimo entry-level della società coreana: ecco le prime possibili specifiche tecniche.

Diffuse nuove indiscrezioni riguardanti il nuovo smartphone entry-level firmato Samsung. Il suo nome dovrebbe essere Galaxy A01 e online sono apparse le prime possibili specifiche tecniche.

FCC, l’agenzia governativa degli Stati Uniti d’America, ha appena certificato due modelli, ovvero SM-A015F e A015F/DS. Il secondo varierà dal primo solo ed esclusivamente perché sarà dual SIM. Il 2020, oltre che per l’arrivo del possibile Galaxy S11, sarà l’anno della serie “A” per Samsung. Pochi giorni fa, ad esempio, avevamo parlato di Galaxy A51, uno smartphone di fascia media che sembrerebbe essere molto interessante. Oggi, invece, scopriamo che i piani della società coreana sono stati arricchiti da un device di fascia bassa.

Samsung Galaxy A01, stando a quanto possiamo leggere nei documenti di FCC, potrà contare su una batteria da 3.000 mAh e una dual camera posteriore con LED flash. Le indiscrezioni presenti su Geekbench farebbero intendere che lo smartphone avrà un SoC octa-core Qualcomm, 2 GB di RAM e Android 10.

La scheda tecnica potrebbe poi essere completata da un display da 5,7 pollici, un jack da 3,5 mm per le cuffie e 16 GB di memoria interna. Per scoprire tutte le specifiche ufficiali, non ci resta che attendere ulteriori informazioni.