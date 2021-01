Samsung Galaxy S21: nuovo aggiornamento porta miglioramenti alla fotocamera

La nuova famiglia di Samsung Galaxy S21 è arrivata sul mercato solo da poche settimane e nonostante ciò il colosso di Seoul ha da subito posto grande attenzione nel migliorare dei device già molto validi. I nuovi dispositivi hanno ricevuto in pochissimo tempo diversi aggiornamenti che ne hanno migliorato ulteriormente le prestazioni e sono andati a correggere alcuni difetti di gioventù.

L’ultimo in ordine di tempo è arrivato proprio in queste ore, porta la versione firmware alla G99XBXXU1AUAB ed è già in distribuzione anche nel nostro paese su tutta la serie, quindi Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, sia per no brand che per i device brandizzati degli operatori. Il changelog risulta alquanto generico e fa principalmente riferimento all’introduzione di miglioramenti alle prestazioni della fotocamera e del dispositivo.

Inoltre, troviamo i classici bug-fix che vanno a rimuovere eventuali errori del sistema mentre per quanto riguarda le patch, il device ha già ricevuto in precedenza le ultime relative al mese di gennaio. Nessuna novità chiaramente anche per la OneUI che resta ferma alla versione 3.1 basata su Android 11. Il peso del download è pari a 270MB.

Aggiornamento Samsung

Solo pochi giorni fa, il medesimo aggiornamento era stato segnalato per gli utenti degli Stati Uniti, con un peso più o meno simile pari a circa 278MB e caratterizzato dalle seguenti versioni: G991BXXU1AUAB/G996BXXU1AUAB/ G998BXXU1AUAC, anche in questo caso i miglioramenti riguardavano l’affidabilità della fotocamera ed il miglioramento delle performance generali del device.

Andando a ritroso poi, il primo aggiornamento a ricevere gli smartphone della nuova serie Galaxy S21 è stato rilasciato proprio nelle ore successive alla loro immissione sul mercato e si trattava di un pacchetto veramente corposo, dal peso di circa 1GB e che ha portato la versione del firmware alla G998BXXU1AUA4.

Le novità sono state piuttosto succulente e ve le riportiamo di seguito, proponendo il changelog ufficiale:

Le prestazioni di Fotocamera sono state migliorate;

Miglioramento della connettività e della stabilità del Wi-Fi;

Migliorate le prestazioni del riconoscimento tramite impronta;

Stabilità complessiva delle funzioni migliorata;

La sicurezza del dispositivo è stata migliorata;

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo;

Eliminazione di bug;

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza (Patch di sicurezza di Gennaio 2021).

Insomma non possiamo assolutamente dire che Samsung non sia attenta a migliorare costantemente i suoi prodotti. Il Galaxy S21 5G rappresenta uno dei terminali più interessanti degli ultimi mesi e le costanti aggiunte non faranno altro che migliorare il prodotto. Unica pecca? La modalità con cui Samsung continua ad aggiornare i suoi smartphone.