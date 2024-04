Amazon taglia i prezzi: 4 Galaxy SmartTag2 ora al 33% di sconto!

Se cercate un modo che vi aiuti a tenere traccia dei vostri oggetti più preziosi con facilità, i Samsung Galaxy SmartTag2 rappresentano una soluzione ideale. Grazie alla loro tecnologia avanzata, questi piccoli dispositivi sono essenziali per chi desidera massimizzare la sicurezza dei propri beni. Dopo una recente promozione sulla confezione singola, oggi Amazon offre la possibilità di acquistare un set di 4 unità a un prezzo vantaggioso: solo 86,87€ rispetto al prezzo di listino di 129,90€.

Samsung Galaxy SmartTag2, chi dovrebbe acquistarli?

I Samsung Galaxy SmartTag2 sono raccomandati a chi tende a perdere o dimenticare dove ha lasciato le proprie cose, come chiavi, portafogli o zaini. Grazie alla loro tecnologia Bluetooth e all'ampia autonomia della batteria che raggiunge i 500 giorni, si piazzano come una soluzione ottimale per chi desidera ridurre lo stress e il tempo speso nella ricerca degli oggetti smarriti quotidianamente.

Inoltre, con una resistenza IP67, sono indicati per gli avventurieri o per chiunque sia spesso a contatto con ambienti in cui polvere e acqua sono una costante, offrendo quindi un'opzione sicura e duratura nel tempo. La modalità "smarrito", che permette di visualizzare i contatti registrati sullo smartphone di chi lo trova, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, facendoli diventare strumenti indispensabili non solo per un uso personale ma anche in contesti più ampi, come viaggi di lavoro o escursioni.

Ciò avviene attraverso l'NFC, mentre la modalità "naviga" fornisce indicazioni passo-passo per ritrovarlo, o emette un segnale acustico per un rilevamento immediato. Ad oggi, disponibili a 89,00€ invece di 129,90€, i Samsung Galaxy SmartTag2 soddisfano le esigenze di chi cerca un gadget tecnologico affidabile per tenere traccia dei suoi beni più preziosi.

