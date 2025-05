Xiaomi POCO X7 Pro 5G: prestazioni da top di gamma a PREZZO SCONTATO!

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G che offra prestazioni di fascia alta, ampio spazio di archiviazione e una batteria eccezionale, questa offerta su eBay per lo Xiaomi POCO X7 Pro 5G fa decisamente al caso vostro. Grazie al codice sconto BRANDM25, potete acquistarlo a soli 260,10€, con un risparmio del 15% rispetto al prezzo originale di 306€. Un'opportunità imperdibile per dotarvi di un dispositivo potente e moderno a un prezzo più che accessibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon BRANDM25 in fase di checkout in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15%!

Vedi offerta su eBay

Xiaomi POCO X7 Pro 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi POCO X7 Pro 5G è lo smartphone ideale per chi cerca prestazioni elevate e massima fluidità, anche nelle attività più impegnative. Il cuore del dispositivo è il processore Dimensity 8400-Ultra, una soluzione di nuova generazione pensata per offrire potenza e ottimizzazione energetica grazie alla tecnologia a 4nm. Con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, avrete tutto lo spazio e la reattività necessaria per un multitasking senza limiti.

Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz garantisce una visione sempre fluida e dettagliata, mentre la luminosità di picco fino a 3200 nit lo rende perfetto anche in ambienti molto luminosi. In ambito fotografico, la fotocamera principale da 50MP con OIS è affiancata da funzionalità AI evolute e modalità video fino al 4K a 60fps, ideali per catturare ogni momento con estrema chiarezza.

Un altro punto di forza è la sua batteria da 6.000mAh con supporto alla ricarica ultra-rapida da 90W, capace di garantire un'autonomia estesa e una ricarica completa in meno di un'ora. La certificazione IP68 conferisce ulteriore resistenza ad acqua e polvere, rendendolo un compagno affidabile anche in situazioni estreme.

Disponibile ora a 260,10€ su eBay, utilizzando il coupon BRANDM25, Xiaomi POCO X7 Pro 5G rappresenta una delle migliori offerte smartphone del momento per chi cerca potenza, durata e versatilità senza compromessi.