Lenovo Tab M10 Gen 3: il tablet che non ti aspetti a MENO DI 100€!

Se siete alla ricerca di un tablet economico ma ricco di funzionalità, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il Lenovo Tab M10 di 3ª generazione merita la vostra attenzione. Il dispositivo è proposto a soli 99€, con uno sconto del 9% rispetto al recente prezzo più basso di 109€, segnando il minimo storico assoluto. Si tratta dunque di un'occasione ideale per acquistare un tablet versatile, performante e perfetto per l'intrattenimento o per l'uso quotidiano.

Lenovo Tab M10 3° Gen, chi dovrebbe acquistarlo?

Lenovo Tab M10 si distingue per il suo ampio display IPS da 10.1 pollici WUXGA (1920x1200 pixel), che garantisce immagini nitide, colori brillanti e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Grazie alla luminosità di 320 nits e alla tecnologia Anti-fingerprint, potrete godere di una visione chiara e priva di fastidiosi riflessi, sia a casa che in movimento.

A supportare le vostre attività troviamo un processore octa-core Unisoc T610, composto da due core Cortex-A75 e sei Cortex-A55, tutti con clock a 1.8GHz. Questo assicura una buona fluidità nell'uso di Android 11, che gira in modo snello grazie anche ai 4GB di RAM LPDDR4x. Lo spazio di archiviazione interno da 64GB è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, ma è anche espandibile tramite microSD, offrendo ulteriore flessibilità.

Sul fronte dell'autonomia, la batteria da 5000mAh garantisce fino a 10 ore di riproduzione video e circa 9 ore di navigazione web, rendendo questo tablet un compagno affidabile per lunghe sessioni di utilizzo. Il tempo di ricarica completa è inferiore alle 3 ore e mezza, permettendovi di tornare rapidamente operativi.

Il supporto a WiFi 5 assicura una connessione stabile e veloce, ideale per streaming, browsing e videochiamate. In più, essendo un'esclusiva Amazon, il tablet include l'alimentatore nella confezione, un dettaglio sempre più raro nei dispositivi moderni.

In definitiva, a soli 99€ Lenovo Tab M10 3ª Gen rappresenta una delle migliori opzioni nella fascia economica: solido, funzionale e completo, è perfetto per chi cerca un tablet Android affidabile senza spendere una fortuna. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet per ulteriori consigli.