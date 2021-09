Samsung, la prima novità di One UI 4.0 si mostra in video

Dopo aver presentato al mondo i suoi due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, e dopo essersi preparata a lungo per l’annuncio di Galaxy S21 FE, Samsung sta per rilasciare al grande pubblico anche una prima versione beta del prossimo grande aggiornamento software: la skin One UI 4.0 basata su Android 12.

Da alcune settimane oramai si susseguono in rete diverse indiscrezioni a riguardo e la data d’arrivo dovrebbe essere molto vicina. Nel frattempo un leaker ci mostra in video una delle novità che accompagneranno l’aggiornamento.

Samsung ha dichiarato all’inizio di questa settimana che presto inizierà il programma beta One UI 4.0 per la gamma di smartphone Galaxy S21. Ieri l’azienda ha annunciato che il programma beta sarà disponibile anche per i modelli brandizzati dagli operatori e le unità sbloccate negli Stati Uniti. Sembra che però Samsung abbia già iniziato a testare l’aggiornamento One UI 4.0 con una beta privata in Cina.

La versione di firmware in questione sarebbe contraddistinta dal numero G99x0ZCU2ZUHI. Nonostante il changelog di questo firmware non menzioni alcuna nuova funzionalità, l’ormai conosciuto leaker Ice Universe sostiene che l’aggiornamento porta con sé leggere modifiche alla UI, un effetto di trasparenza nella sezione delle notifiche e animazioni migliorate. C’è anche una nuova animazione di ricarica che potete vedere nel tweet qui sotto.

Exclusive: This is One UI 4.0 Beta new charging animation pic.twitter.com/i3zKraxL8r — Ice universe (@UniverseIce) September 2, 2021

L’animazione ha una grafica minimale, colori pastello e nel complesso un design che ricorda Materia You di Google, anche se ad essere sinceri conoscendo Samsung siamo abbastanza convinti che si discosterà abbastanza dall’interfaccia grafica di Android 12 stock percorrendo la propria strada.

Non dovrebbe mancare poi così tanto, dunque, all’arrivo della beta pubblica del software che sarà lanciato a bordo dei futuri Samsung Galaxy S22, quelli che secondo le più recenti indiscrezioni avrà a bordo un chip Exynos con GPU AMD!

Voi sareste interessati a partecipare alla beta pubblica della One UI 4.0? Che modello di smartphone Samsung avete?