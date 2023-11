Sconti TOP per questi comodissimi auricolare TWS di Beats! (-29%)

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di assoluta qualità e pregio e, al contempo, volete risparmiare sul vostro acquisto approfittando delle ottime offerte del Black Friday 2023, allora vi suggeriamo caldamente di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon, che propone gli splendidi Beats Powerbeats Pro in offerta a soli 194,99€, e dunque con uno sconto del 29% rispetto agli originali 275,79€!

Beats Powerbeats Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Beats Powerbeats Pro sono un prodotto ideale per gli sportivi, potendo vantare, anzitutto, un'eccezionale resistenza ed una buona comodità, complice il loro rivestimento in silicone che garantisce comodità e stabilità, anche in situazioni concitate, come quelle dell'allenamento intensivo. Parliamo, inoltre, di auricolari dotati di un'ottimo sistema di connessione garantito dal chip Apple H1 e da un sistema Bluetooth di classe 1, che renderà la connessione stabile anche nel caso di un utilizzo in luoghi particolarmente affollati, come parchi o palestre.

Dotati di controlli per il volume e la riproduzione su entrambi i lati, oltre che di comandi vocali ed una funzione automatica di play/pausa, i Beats Powerbeats Pro godono anche di una tecnologia di ricarica rapida chiamata "Fast Fuel" che, con soli 5 minuti di ricarica, vi permetterà di avere a disposizione la bellezza di un'ora e mezza di ascolto, essendo quindi sempre pronti all'uso, anche quando appena scarichi!

In sostanza, parliamo di auricolari leggeri, dall'ottima qualità costruttiva, e realizzati per durare a lungo, oltre che per offrire un'esperienza acustica davvero di livello sia durante il proprio allenamento, che nel corso della vita di tutti i giorni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!