Sony Xperia: un nuovo prodotto in arrivo, ma cosa sarà?

Fino a questo momento Sony sembrava un player relativamente tranquillo nel mercato degli smartphone: gli annunci dell’azienda per il 2021 sembravano infatti essersi conclusi nella prima metà, dopo il lancio dei nuovi device, Xperia 1 III e Xperia 5 III, seguito a ruota dal midrange Xperia 10 III. Sembra però esserci un ultimo asso nella manica di Sony, come dimostra un post pubblicato proprio oggi su Twitter:

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement — Sony | Xperia (@sonyxperia) October 12, 2021

Il tweet fa un riferimento quanto mai criptico all’annuncio di un non meglio specificato nuovo prodotto, previsto per martedì 26 ottobre sul canale YouTube di Sony. Non vi è alcun riferimento alla natura del prodotto in questione, ma l’ipotesi avanzata da Android Authority è che la grafica multicolore che accompagna l’annuncio rappresenti un riflesso della luce sulla lente di una fotocamera.

Non è da scartare pertanto l’opzione che il prodotto Xperia che Sony svelerà tra due settimane sia una versione “pro” del top di gamma Sony Xperia 1 III, un cameraphone di ultima generazione pensato per sostituire, anche grazie all’applicazione proprietaria Photography Pro, le macchine fotografiche DSLR quando si è in movimento grazie a funzionalità dedicate. Da anni inoltre Sony porta avanti una proficua partnership con il marchio Zeiss proprio per la produzioni delle lenti implementate sui suoi smartphone.

D’altro canto, non bisogna sottovalutare un’importante omissione nell’annuncio fatto da Sony su Twitter: ini nessun punto, come già ribadito, si fa riferimento a uno smartphone. L’azienda, che produce tra le altre cose anche la PlayStation e una gamma di fotocamere mirrorless, potrebbe quindi essere alla vigilia dell’espansione in un mercato del tutto nuovo.

Ad ogni modo scopriremo la natura e le caratteristiche tecniche del misterioso dispositivo solo tra due settimane, il 26 ottobre, sempre che la divisione mobile di Sony continui nell’ottimo lavoro svolto finora per non far trapelare in anticipo notizie confidenziali, come succede invece per molti altri brand di telefonia.