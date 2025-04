POCO di nome e di prezzo: M6 a 89€, un vero affare

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma dalle prestazioni sorprendenti, l'offerta attuale sul POCO M6 potrebbe fare proprio al caso vostro. Parliamo di un dispositivo che già di per sé rappresenta un eccellente compromesso tra qualità e prezzo, ma che ora diventa ancor più interessante grazie a una promozione imperdibile. Sullo store ufficiale di Xiaomi, infatti, il POCO M6 è disponibile al prezzo scontato di soli 89,90€, rispetto ai 169,90€ di listino.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

POCO M6, chi dovrebbe acquistarlo?

A rendere possibile questo sconto è un coupon del valore di 10€, richiedibile direttamente sulla pagina del prodotto. Un’operazione semplice e veloce, che vi consente di ottenere un dispositivo di ultima generazione a un prezzo decisamente competitivo. Il POCO M6 si distingue per la sua affidabilità, un design curato e una dotazione tecnica che soddisfa ampiamente le esigenze quotidiane: navigazione fluida, buona autonomia e un comparto fotografico più che adeguato alla fascia di prezzo.

Questa offerta rappresenta un’occasione da cogliere al volo, sia per chi desidera uno smartphone secondario, sia per chi vuole fare un regalo utile e gradito senza spendere una fortuna. Xiaomi, con il marchio POCO, continua a dimostrare la capacità di offrire soluzioni accessibili senza rinunciare alla qualità, e il POCO M6 ne è una chiara dimostrazione.

Vi consigliamo di non perdere tempo: offerte come questa tendono a esaurirsi rapidamente, infatti questa terminerà a fine giornata. Visitate subito lo store ufficiale Xiaomi, richiedete il coupon e assicuratevi il vostro POCO M6 a soli 89,90€. Una spesa contenuta per un dispositivo che vi sorprenderà giorno dopo giorno.

Vedi offerta