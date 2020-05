Telegram, arriva una novità: la sfida con WhatsApp è aperta

Telegram starebbe introducendo le reazioni ai messaggi, un po’ come accade già da tempo su Instagram Direct. Il servizio di messaggistica istantanea, per cercare di competere con il principale concorrente, continua a introdurre delle novità che arricchiscono sempre più l’applicazione ufficiale.

WABetaInfo ha pubblicato su Twitter quelli che dovrebbero essere a tutti gli effetti le nuove reazioni che potranno essere aggiunte ai messaggi Telegram. Come possiamo notare, non si tratta di emoji, come quelle di Facebook, ma di semplici cuori. La funzionalità assomiglia molto a quella presente nel Direct di Instagram.

It's funny to publish this here, but..@telegram is working on message reactions (using hearts), available in a server side update in future 😜 pic.twitter.com/g35maTh3ji — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 29, 2020

Per il momento, le reaction non sono disponibili: la fonte ha dichiarato che arriveranno tra non molto tempo e l’aggiornamento sarà via server. Si tratta di una tra le numerose novità che Telegram si prepara a introdurre, dopo l’annuncio delle videochiamate di gruppo. Tutti questi aggiornamenti stanno aiutando l’app a crescere sempre più, tanto da superare i 500 milioni di download nel Google Play Store.

Telegram, il logo.

Non ci resta quindi che attendere per scoprire quando le reazioni arriveranno ufficialmente nel software.