Se cercate un caricatore compatto e potente, UGREEN Nexode Pro da 65W è ora in offerta su Amazon a 39,99€. Questo caricabatterie con tecnologia GaN vi permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente grazie alle sue due porte USB-C e una USB-A. Perfetto per MacBook, iPhone, Samsung Galaxy e tablet, è più piccolo del 55% rispetto ai caricatori tradizionali da 67W, rendendolo ideale per i viaggi.

UGREEN Nexode Pro 65W, chi dovrebbe acquistarlo?

UGREEN Nexode Pro 65W è la soluzione ideale per chi necessita di ricaricare più dispositivi contemporaneamente senza rinunciare alla portabilità. Vi troverete perfettamente a vostro agio se viaggiate frequentemente per lavoro o studio, portando con voi laptop, smartphone e tablet: grazie alle tre porte (2 USB-C e 1 USB-A), potrete dire addio al problema di cercare più prese elettriche. La tecnologia GaNInfinity e la distribuzione intelligente dell'energia lo rendono particolarmente adatto a professionisti, studenti universitari e content creator che hanno bisogno di mantenere operativi MacBook, iPhone, Galaxy e altri dispositivi durante tutta la giornata.

Se siete stanchi di portare con voi ingombranti caricatori originali, questo dispositivo vi conquisterà: con dimensioni ridotte del 55% rispetto ai caricatori tradizionali da 67W, occupa pochissimo spazio in borsa o zaino. È perfetto anche per gli appassionati di gaming portatile che utilizzano Steam Deck o Nintendo Switch, garantendo una ricarica rapida fino a 65W sulla porta principale. La compatibilità con protocolli avanzati come PD 3.0 e Samsung Super Fast Charging 2.0 lo rende un investimento intelligente per chi possiede dispositivi di diverse marche e vuole un'unica soluzione universale per tutte le proprie esigenze di ricarica.

UGREEN Nexode Pro 65W è un caricabatterie compatto dotato di tecnologia GaN che vi permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente grazie alle sue due porte USB-C e una USB-A. Compatibile con Samsung Galaxy S24, MacBook, iPhone 16 e molti altri dispositivi, supporta la ricarica rapida Samsung 2.0 e protocolli avanzati come PD 3.0 e QC 4.0.

