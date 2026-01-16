Il vivo X300 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 14% e un coupon da 200€, che porta il prezzo finale a 1.199,90€. Questo smartphone 5G di fascia alta vi conquisterà con la sua fotocamera ZEISS da 200MP con zoom ottico, 16GB di RAM, 512GB di storage e una batteria da 5440mAh con ricarica rapida a 90W. Il display AMOLED da 6,78" a 120Hz offre una luminosità eccezionale fino a 4500 nit, mentre la certificazione IP68/IP69 garantisce resistenza ad acqua e polvere. Con il coupon da 200€ lo portate a casa a 1.199,90€, inoltre riceverete in regalo le cuffie vivo Buds Air3 e il caricatore da 90W.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €200 durante il checkout

vivo X300 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il vivo X300 Pro è lo smartphone ideale per creator, fotografi amatoriali e appassionati di tecnologia che cercano un dispositivo capace di sostituire una fotocamera professionale. Con il suo sistema ZEISS a tripla fotocamera da 200MP e la capacità di registrare video in 4K a 120fps, questo smartphone si rivolge a chi produce contenuti per social media, vlog o progetti creativi che richiedono qualità cinematografica senza compromessi. La presenza di funzioni AI avanzate, stabilizzazione e Dolby Vision lo rende perfetto anche per chi desidera catturare momenti importanti con risultati professionali, senza dover gestire attrezzature ingombranti. Il coupon da 200€ che porta il prezzo a 1199,9€, insieme ai regali inclusi (cuffie e caricatore rapido), rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole investire in un flagship completo.

Questo modello soddisfa inoltre le esigenze di professionisti multitasking e power user che necessitano di prestazioni elevate per l'intera giornata. I 16GB di RAM e 512GB di storage garantiscono fluidità anche con applicazioni pesanti, mentre la batteria da 5440mAh con ricarica rapida a 90W elimina l'ansia da autonomia. Il display AMOLED da 6,78" con luminosità fino a 4500 nit e refresh rate a 120Hz assicura visibilità perfetta anche sotto il sole, ideale per chi lavora all'aperto. La certificazione IP68/IP69 protegge il dispositivo da acqua e polvere, rendendolo la scelta giusta per chi ha uno stile di vita attivo o lavora in ambienti impegnativi. Con Android 16 e OriginOS 6, vi troverete un ecosistema software aggiornato e ricco di funzionalità AI che ottimizzano l'esperienza d'uso quotidiana.

Il vivo X300 Pro è uno smartphone di fascia alta che porta la fotografia mobile a un livello superiore grazie al sistema fotografico ZEISS con sensore da 200MP, zoom ottico 3.7x e grandangolo da 50MP. Dotato di 16GB di RAM e 512GB di memoria, processore MediaTek Dimensity 9500 e display AMOLED da 6,78" a 120Hz, offre prestazioni fluide per multitasking e gaming. La batteria da 5440mAh con ricarica rapida 90W garantisce autonomia prolungata, mentre la certificazione IP68/IP69 assicura protezione totale da acqua e polvere.

