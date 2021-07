Xiaomi Mi Pad 5, troppo bello per essere vero?

Le voci si sono fatte così insistenti che oramai è dato per assodato il fatto che Xiaomi stia per presentare una nuova famiglia di tablet nel corso di quest’estate. Xiaomi Mi Pad 5 è atteso dai fan del brand da ormai moltissimo tempo e la voglia di conoscere più dettagli a riguardo cresce con l’avvicinarsi del potenziale evento di lancio.

Dalla Cina arriva un render che sembrerebbe mostrare per la prima volta in assoluto uno dei prossimi tablet Xiaomi, tuttavia sembra troppo bello per essere vero…

Xiaomi dovrebbe annunciare la famiglia di prodotti Mi Pad 5 ad agosto secondo i più recenti rumor. È molto probabile che i tablet Android vengano svelati in occasione dello stesso evento di lancio in cui vedremo Xiaomi Mi MIX 4, Mi C11 e della MIUI 13, anche se la data di questa presentazione non è purtroppo ancora stata annunciata.

Su Weibo, nel frattempo, è spuntato quello che sembra essere un banner promozionale dedicato alla pubblicizzazione di uno dei prossimi tablet di Xiaomi. Nell’immagine si può osservare un Mi Pad 5 da due diverse angolazioni, render affiancati da una breve lista di specifiche tecniche.

Il tablet viene raffigurato con delle cornici estremamente sottili attorno al display e due fotocamere accompagnate da un flash LED nella parte posteriore.

I render sono però pura fantasia, come sottolineano anche molti dei commenti sotto al post sul social cinese.

Ci aspettiamo che gli Xiaomi Mi Pad 5 abbiano delle cornici ridotte attorno al display ma più in linea con l’estetica di iPad Pro e Huawei MatePad Pro. Le ultime voci di corridoio suggeriscono che i tablet dovrebbero montare un pannello da 11″ (10,95″ ad essere precisi) con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto il cofano batterebbe un cuore Qualcomm, lo Snapdragon 870 per il modello più potente mentre uno Snapdragon 860 (lo stesso di Poco X3 Pro) per la variante più economica.

I due Mi Pad 5 dovrebbero avere un sistema di ricarica da 67W e 22,5W rispettivamente. Dovrebbero essere annunciati anche diversi accessori come una cover con trackpad e tastiera oltre che uno stilo per il disegno o gli appunti.