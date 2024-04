eBay sfida il mercato proponendo un tablet Xiaomi a soli 155€

Se vi state chiedendo se sia possibile trovare un tablet sotto i 200€ capace di offrire un multitasking fluido e un display di qualità di dimensioni generose, la risposta è sì, specialmente se scegliete lo Xiaomi Redmi Pad SE. Questo modello è attualmente in promozione grazie allo Xiaomi Fan Festival, evento che include numerose offerte anche su eBay. Proprio su questo portale potete approfittare dell'offerta più vantaggiosa: usando il coupon "XIAOMIDAYS24", avrete la possibilità di acquistare il modello da 8/256GB di questo tablet Android al prezzo di soli 154,70€, il più basso disponibile online.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 27.3€ durante il checkout

Xiaomi Redmi Pad SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Redmi Pad SE si rivolge a un'ampia gamma di utenti, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un tablet versatile con prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Dotato di uno Snapdragon 680 e 8GB di RAM con 256GB di memoria interna, questo tablet è ideale per coloro che vogliono godersi giochi, navigazione web e streaming video senza rallentamenti.

Con un display da 11'' e un refresh rate di 90Hz, garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata, rendendolo perfetto per gli amanti dei contenuti multimediali e per chi lavora costantemente con grafiche e video. Inoltre, con una batteria da 8000 mAh, offre un'autonomia estesa, adatta a chi necessita di un tablet affidabile per lunghe giornate fuori casa o in viaggio senza il timore di restare a corto di energia.

Grazie poi al sistema operativo MIUI Pad 14 basato su Android 13, lo Xiaomi Redmi Pad SE assicura un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile, con accesso a un vasto ecosistema di applicazioni. Considerando il prezzo attuale, questo tablet rappresenta una scelta eccellente per studenti, professionisti e amanti della tecnologia alla ricerca di un prodotto che unisce qualità, performance e convenienza.

Vedi offerta su eBay