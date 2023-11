Amazon: i videogiochi in sconto da non perdere (novembre 2023)

Negli ultimi anni il prezzo dei videogiochi è salito sempre di più: mentre un tempo con 50 euro si portava a casa un Tripla A, oggi ne servono 80 (o più). Le soluzioni per risparmiare sono, quindi, principalmente due: affidarsi al mercato dell'usato o stare all'occhio per le offerte. Ebbene, se preferite la seconda siete nel posto giusto, dato che in questo articolo abbiamo racchiuso per voi i migliori videogiochi attualmente in sconto su Amazon!

Ci siamo occupati, infatti, di scorrere tutto il catalogo delle offerte di Amazon, così da stilarvi un elenco, che aggiorneremo mensilmente, con i videogiochi più interessanti tra quelli in sconto. Non troverete, dunque, titoli sconosciuti o scontati dell'1%, bensì vere e proprie occasioni da non perdere.

Amazon: i videogiochi in sconto da non perdere

EA Sports FC 24 (PS5) | 62,99€ (-21%)

EA Sports FC 24 rappresenta una nuova era nei giochi di calcio targati Electronic Arts: anche se la partnership con la FIFA si è interrotta, EA ha mantenuto la sua promessa di offrire ai fan un'esperienza calcistica completa e ricca di contenuti. Con oltre 19.000 giocatori su licenza, centinaia di squadre e molteplici competizioni, tra cui alcuni dei principali campionati europei e la prestigiosa UEFA Champions League, il gioco offre una vasta gamma di opzioni per gli amanti del calcio. La modalità Ultimate Team, che ha fatto la fortuna della serie, fa il suo ritorno anche in questo capitolo, promettendo nuovi contenuti e un'esperienza di squadra ancora più coinvolgente.

Hogwarts Legacy (PS5) | 49,97€ (-17%)

Hogwarts Legacy è, senza dubbio, stato uno dei giochi più attesi e chiacchierati del 2023, nonché un sogno a occhi aperti per gli appassionati del mondo di Harry Potter. L'opera offre un'esperienza unica ambientata nel Wizarding World di J.K. Rowling, sebbene si collochi centinaia di anni prima degli eventi narrati nella serie di libri. Hogwarts Legacy si presenta come un action RPG in terza persona, dove dovrete sfruttare le abilità magiche del protagonista con un gameplay che ruota intorno all'uso degli incantesimi, apprendendo e padroneggiando diverse tecniche magiche, il tutto mentre frequenterete le lezioni della scuola e farete amicizia con gli altri studenti di Hogwarts. L'ampio mondo di gioco offre una grande varietà di luoghi da esplorare, ognuno con la propria storia e sfide magiche. Avrete modo di creare il vostro personaggio e personalizzare il vostro percorso magico, aggiungendo un elemento di immersione unica nell'Universo Magico di Harry Potter.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 52,99€ (-12%)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito diretto del celebre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è un altro dei giochi che ha avuto più successo in tutto l'anno, nonché un vero must se avete giocato il primo capitolo. In questa nuova avventura, Link dovrà esplorare non solo la vasta terra di Hyrule, ma anche i cieli al di sopra di essa, offrendo una dimensione verticale completamente nuova al gameplay. L'inclusione di nuovi poteri e attrezzature arricchisce notevolmente l'esperienza di gioco, mantenendo al contempo le meccaniche aperte e non lineari che hanno reso Breath of the Wild così acclamato. Parliamo di un'esperienza che, seppur con le limitazioni di Nintendo Switch, rappresenta al pieno la next-gen, e che vi immergerà per almeno cento ore.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 | 50,99€ (-15%)

La Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è un regalo speciale per i fan della celebre serie di giochi stealth action creata da Hideo Kojima (trovate qui la nostra recensione). Questo pacchetto, disponibile su varie piattaforme, offre una fantastica opportunità di rivivere i primi tre titoli in 3D della serie, tutti in versione HD e compatibili con i moderni formati video 16:9. I giochi inclusi sono Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Inoltre, questa raccolta offre la possibilità di giocare ai primi Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, i giochi che hanno dato inizio a tutto, così come il primo Metal Gear per NES e Snake's Revenge. Insomma, questa collezione è perfetta sia per i fan di lunga data che vogliono rivivere le origini della serie in alta definizione sia per i nuovi giocatori che vogliono esplorare i titoli classici per la prima volta.

Crash Bandicoot N'Sane Trilogy (PS4) | 29,89€ (-31%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è una imperdibile trilogia che raccoglie le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped. Si tratta, dunque, di un acquisto imprescindibile per i fan della serie che vogliono godersi i titoli classici con una grafica moderna, ma ideale anche per coloro che non hanno mai avuto modo di giocarci e che desiderano scoprire le avventure di uno dei personaggi più celebri della storia videoludica. Nonostante la collezione abbia qualche anno rimane, infatti, un titolo davvero impossibile da non avere nella libreria per tutti gli amanti dei giochi platform, per cui non possiamo che consigliarvelo.

Mario + Rabbids Sparks of Hope | 32,50€ (-47%)

Mario + Rabbids Sparks of Hope è una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un gioco leggero, che possa essere goduto sia a casa che in viaggio. Questo titolo unisce l'iconico Super Mario e i simpatici Rabbids, il tutto a un prezzo più accessibile rispetto alla maggior parte dei giochi Triple-A di Nintendo. Una delle caratteristiche distintive di questo titolo è la sua accessibilità: è adatto, infatti, sia ai veterani dei giochi di strategia che ai novizi nel genere, rappresentando anche un'ottima opzione per i giocatori più piccoli grazie alla sua natura divertente e all'umorismo irresistibile dei Rabbids.

Red Dead Redemption 2 (PS4) | 26,49€ (-65%)

In Red Dead Redemption 2 vestirete i panni di Arthur Morgan, un fuorilegge legato alla banda guidata da Dutch, nonché uno degli antagonisti del primo capitolo della serie. L'ambientazione dell'avventura è il 1899, un periodo di transizione che segna la fine della frontiera selvaggia e l'avvento di una società più civilizzata. Oltre a essere un prequel del primo capitolo, questo titolo di genere western sviluppato da Rockstar Games cerca di ridefinire gli standard dei giochi open world, creando un mondo ancora più realistico, reattivo e credibile. Se avete giocato e amato il primo Red Dead Redemption si tratta di un acquisto davvero imprescindibile e, ovviamente, potrete giocarlo anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità.

