Arrivano i saldi invernali di GOG: migliaia di giochi a prezzi mai visti prima!

GOG inaugura i suoi saldi invernali, un evento attesissimo che non potete lasciarvi sfuggire. Con sconti fino al 90% su oltre 6.500 giochi, è l’opportunità ideale per espandere la vostra libreria digitale con titoli straordinari a prezzi incredibili. L’offerta include una vasta selezione, che spazia dai grandi classici ai giochi più recenti e apprezzati, tutti rigorosamente DRM-free. Questa caratteristica distintiva di GOG vi garantisce la piena libertà di possedere e giocare senza vincoli.

Vedi offerte su GOG

GOG Winter Sale, perché approfittarne?

Oltre agli sconti imperdibili, i saldi invernali di GOG vi offrono la possibilità di ottenere cinque giochi gratuiti durante tutta la promozione. Il primo titolo in regalo, The Whispered World: Special Edition, è già disponibile, mentre gli altri verranno annunciati e resi disponibili progressivamente. Per non perdere nessuna di queste occasioni, vi suggeriamo di visitare regolarmente il sito ufficiale di GOG. Questi omaggi si aggiungono a una campagna di offerte che saprà soddisfare ogni tipo di giocatore, dagli amanti delle avventure ai fan di giochi di ruolo.

Tra le promozioni più interessanti, spiccano alcuni dei titoli più iconici del mercato. Cyberpunk 2077, uno dei giochi più discussi degli ultimi anni, è disponibile con uno sconto del 50%, mentre l'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition offre un ribasso del 70%. Gli appassionati di giochi di ruolo potranno acquistare i titoli della serie Fallout con riduzioni fino al 60%, inclusi Fallout 4 e Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Gli amanti delle avventure epiche potranno invece godersi Skyrim Anniversary Edition a un prezzo incredibilmente conveniente, grazie a uno sconto del 67%.

Le promozioni invernali di GOG rimarranno attive fino al 3 gennaio, ma vi consigliamo di agire in fretta per assicurarvi le offerte migliori e i giochi gratuiti. Approfittate di questa straordinaria occasione per fare un regalo speciale agli amici gamer o per arricchire la vostra libreria con titoli indimenticabili a prezzi mai visti prima. Non dimenticate di tornare sul sito durante il periodo dei saldi: nuove offerte ed esclusive vi aspettano!

Vedi offerte su GOG