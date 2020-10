Assassin’s Creed Valhalla è pronto! Il gioco entra in fase gold

A ridosso dei mesi caldi per quanto riguarda le prossime uscite videoludiche, Ubisoft è uscita allo scoperto dandoci una ottima notizia. Assassin’s Creed Valhalla entra in fase gold, il che sta a significare che il gioco è letteralmente quasi pronto a debuttare su tutti gli scaffali dei negozi fisici che digitali. Annunciato ormai diversi mesi fa con un bellissimo artwork realizzato dall’artista Boss Logic, il nuovo capitolo della saga degli assassini sta quindi per giungere.

Ad dare il lieto annuncio, è stata la stessa compagnia francese tramite un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla. Insieme a una nuova immagine, i ragazzi del team di sviluppo ci fanno sapere che non vedono l’ora che i giocatori possano intraprendere le avventure di Eivor in questo nuovo capitolo, e inoltre ci ricordano ancora una votla che il gioco debutterà il prossimo 10 novembre.

We're extremely proud to share that Assassin’s Creed Valhalla has gone gold! 🎺

On behalf of everyone working on the game, we can't wait to see how your own Viking saga unfolds.

Your journey to glory starts on November 10. #AssassinsCreed pic.twitter.com/jeAcOSMHO3

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 16, 2020