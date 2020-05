Assassin’s Creed Valhalla: il direttore creativo promette molte nuove informazioni

Assassin’s Creed Valhalla è uno dei titoli più attesi dell’anno e si è mostrato in un nuovo trailer durante il recente evento Inside Xbox, organizzato da Microsoft per mostrare alcuni dei futuri titoli per Xbox Series X. Purtroppo al contrario di quanto annunciato da Ubisoft, la casa produttrice dietro AC Valhalla, nel video non è stata inclusa alcuna scena che mostrasse effettivamente il gameplay del titolo. Questa decisione ha certamente deluso molti fan, ma fortunatamente Ashraf Ismail, il direttore creativo dietro al progetto Assassin’s Creed Valhalla, ha successivamente affermato su Twitter che molte nuove informazioni riguardanti l’atteso titolo verranno rese pubbliche in futuro.

“Giustamente molti si aspettavano di vedere qualcosa di più all’evento Xbox Inside. Abbiamo davanti una lunga campagna di marketing, vi mostreremo il gameplay di AC Valhalla nei dettagli e rilasceremo molte altre informazioni riguardanti il titolo” si legge nel tweet pubblicato dal creative director di Assassin’s Creed Valhalla. Una teoria è che Ubisoft stia organizzando un proprio evento online dove potrebbe mostrare AC Valhalla in dettaglio.

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020