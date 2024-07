Asus ROG Ally con Ryzen Z1 Extreme: ottienila ora sotto i 600€

Considerando che la prossima ROG Ally X avrà lo stesso processore e display del suo predecessore, molti potrebbero trovare più interessante la Asus ROG Ally originale, specialmente ora che Amazon la sta vendendo da un po' di tempo a meno di 600€. Questo prezzo è ridotto di 200€ rispetto al prezzo ufficiale, il che significa che con 599€ potete acquistare quella che attualmente è considerata una delle migliori console portatili disponibili.

Asus ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

L'Asus ROG Ally è un prodotto di punta per gli appassionati di gaming in cerca di prestazioni elevate in movimento. Grazie al suo processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ai 16GB di RAM e allo spazio di archiviazione da 512GB SSD PCIE, questo dispositivo si rivolge a chi non vuole scendere a compromessi tra potenza e portabilità. Il design ergonomico, unito a un sistema di dissipazione del calore efficiente, assicura ore di gioco confortevoli senza sovraccarichi di temperatura.

Inoltre, la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e l'espansione dello spazio di archiviazione tramite SD card rendono l'Asus ROG Ally una console estremamente versatile per ogni tipo di utente. Per coloro che, oltre al gaming, cercano un dispositivo capace di gestire streaming in alta definizione e connessioni social, questa handheld, grazie a Windows 11, offre un'esperienza d'uso ottimale con tutte le principali piattaforme online.

Con la proposta attuale di 599€, ridotta da 799€, l'Asus ROG Ally rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera unire le prestazioni di gaming top di gamma alla flessibilità di un PC portatile, il tutto racchiuso in un design accattivante e innovativo.

