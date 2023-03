Nella ucronia di Atomic Heart dove l’URSS degli anni ’50 è leader mondiale nel campo tecnologico, tra qualche robot e armi retro-futuristiche è possibile trovare anche i Chirper, dei device che sembrano orologi da taschino dorati ma che in realtà sono in grado di conservare registrazioni vocali. In gioco, i Chirper sono oggetti collezionabili che servono sia a soddisfare i requisiti del trofeo “Orecchie in Fiamme”, sia a donare al giocatore un po’ di lore aggiuntiva. Tutti i messaggi conservati nei Chirper infatti vi serviranno a immergervi ancora di più nell’ambientazione alt-soviet creata dalla casa di sviluppo Mundfish.

Bisogna trovare tutti i 73 Chirper per poter sbloccare il trofeo di Atomic Heart. Per comodità vi abbiamo diviso la ricerca per zone di gioco, anche perché alcune di queste aree non sono più accessibili una volta proseguito con la trama. Per ulteriori guide di Atomic Heart vi consigliamo di leggere la nostra guida completa.

INDICE

Tutti i Chirper del Complesso Vavilov di Atomic Heart

ATTENZIONE: in quest’area è essenziale procurarsi tutti i Chirper perché non è liberamente esplorabile dopo aver proseguito con la storia.

Chirper #1 – L’inizio della Fine | Ce l’aveva quasi fatta…

Nel canale di ventilazione dove si trova la soldatessa morta e la valvola per aprire la porta del Complesso Vavilov.

Chirper #2 – Vavilov, primi passi | Una vecchia volpe

Sulla scrivania nell’ufficio dalla cui finestra spunta il Robot dopo che avrete recuperato il fucile all’ingresso del Complesso Vavilov.

Chirper #3 – Vavilov, Sala Ristoro | Che ne dici di una bella tazza di te?

Su una scrivania nell’ufficio dove il tutorial vi porterà a fare la vostra prima uccisione in stealth.

Chirper #4 – Vavilov, sezione della porta magnetica | Non ci sono atei sul campo di battaglia

Sul tavolo nel corridoio che si trova fuori dalla porta magnetica chiusa a chiave.

Chirper #5 – Vavilov, dove tutto è cominciato | Amore e robot

Nel bagno a sinistra, di fronte alla porta magnetica.

Chirper #6 – Vavilov, uffici | Vova altezzosi

Su una cassa fuori alla sala riunioni dove si incontra per la prima volta Nora.

Chirper #7 -Vavilov, Sala d’Archiviazione | Il lunedì inizia di sabato

Su una scrivania in una stanza con un muro rotto di fronte a una delle prime telecamere di sicurezza che si incontrano.

Chirper #8 – Betulla PK-4 | Dal Manuale dell’impiegato

Dopo un filmato con Viktor, sulla panchina della grande teca con l’albero di betulla bianco.

Chirper #9 – Vavilov, Centro di Distribuzione | Appunti dello psicologo del penitenziario, Petrov

Sul tavolo rosso, di fianco un cadavere, dopo aver attraversato un condotto d’areazione.

Chirper #10 – Vavilov, Stanza del… | Presto non ci sarà proprio bisogno di lavorare. Beh, nessuno sta lavorando ora…

Su uno scaffale nella stanza con le casse, dove si accede attraverso i polimeri. Lo scaffale è quello vicino la scala sotto la telecamera di sicurezza.

Chirper #11 – Vavilov, Archivio del… | Chi è senza cervello, adesso?

Sulla scatola vicino al cadavere di Petrov.

Chirper #12 – Vavilov, Area Ovest H | Una soluzione al problema del fumo

Dopo essere tornato all’albero di betulla bisogna cercare i quattro barattoli nei laboratori del complesso Vavilov. Questo Chirper si trova sulle casse nell’ala Ovest H, a un bivio che può portare al Laboratorio del Caldo sulla destra o al Laboratorio delle Alghe continuando dritti.

Chirper #13 – Vavilov, Locale Caldaie | Difficoltà Temporanee, n. 2 di 2

Nella stanza in cui si gettano le sfere criogenizzanti per raffreddare le caldaie, su una delle scrivanie, di fianco a un incudine.

Chirper #14 – Laboratorio del Caldo, Corridoio | Difficoltà Temporanee, n. 1 di 2

Dopo aver finito il puzzle delle caldaie salite le scale di fianco alla stanza dove hai portato le sfere criogenizzanti, andate fino all’ultimo piano e girate a destra dove c’è l’ologramma che parla di Robot. In un angolino buio nei dintorni c’è un Chirper sulle scatole di cartone. Nella foto in basso io ho fatto cadere per sbaglio una scatola, ma insomma il Chirper è lì.

Chirper #15 – Laboratorio del Caldo | Viva i Metalmeccanici

Sulla piattaforma sospesa a mezz’aria nel Laboratorio del Caldo, di fianco a dove si trova il barattolo verde.

Chirper #16 – Corridoi dell’Ala Ovest H | Venere Acchiappauomini

Su un tavolo nel Laboratorio delle Alghe.

Chirper #17 – Laboratorio delle Alghe | Sono io, Vova!

Nel Laboratorio delle Alghe, su un serbatoio proprio davanti all’obiettivo della missione di trama.

Chirper #18 – Vavilov, Laboratorio del Freddo #1 | Medicina Non Cacus Taurus Est

Vicino le vasche delle mucche nel laboratorio con la gallina assassina da cui si entra attraverso un condotto d’areazione.

Chirper #19 – Laboratorio del Freddo | Circolo di giochi agrari

Vicino il cadavere di fianco all’aiuola davanti alle scale che portano alla stanza con Nora, il relè laser e il barattolo del Laboratorio del Freddo.

Chirper #20 – Vavilov, Laboratorio dei Pesticidi | Registrazione di Sicurezza, N. 1 di 4: “Sta giù, Schnitzel!”

Dopo aver parlato con lo Scienziato nel Laboratorio di Pesticidi che sta pompando la cicuta, proseguendo lungo il percorso ci sarà una safe room sulla destra. Continuando dritti per andare a scendere le scale, c’è un baule di fianco a un cadavere. Il Chirper è proprio a terra vicino al corpo.

Chirper #21 – Vavilov, Laboratorio dei Pesticidi | Registrazione di Sicurezza, N. 2 di 4: “E adesso cosa stai mangiando?”

Questo è un po’ complicato da raggiungere. Mentre esplorate l’area fate caso ai binari a terra e seguiteli. Quando vi trovate davanti alla grande porta verde numero 7, con un 4 enorme disegnato sopra lo stipite, fermatevi. Cercate di salire sulla piattaforma in alto visibile nella foto seguente, e lì di fianco a un cadavere si trova il Chirper.

Chirper #22 – Vavilov, Laboratorio dei Pesticidi | Registrazione di Sicurezza, N. 3 di 4: “Dov’è finito il cane?”

Continuate a esplorare l’area seguendo i binari, tenendovi sulla destra. A un certo punto noterete un cadavere a terra tra un vagone su una piattaforma rotante e un vagone schiantato illuminato di giallo. Il Chirper è proprio vicino questo cadavere.

Chiper #23 [ATTENZIONE, COLLEZIONABILE BUGGATO]

Dopo aver fatto esplodere il pesticida contro la pianta mutante gigante, puoi trovare il Chirper sotto un detrito della balconata appena caduta, vicino Nora ma dal lato opposto. È impossibile prendere queto collezionabile, perfino accovacciandosi, e sembra essere un bug noto.

Tutti i Chirper del Villaggio Forester di Atomic Heart

ATTENZIONE: in quest’area è essenziale procurarsi tutti i Chirper perché non è liberamente esplorabile dopo aver proseguito con la storia.

Chirper #1 – Villaggio Forester, A | Trionfo di morte

Appena usciti dalla casa, proseguite lungo la stradina che porta a una collina sulla sinistra. C’è una casa sulla sinistra con un fienile, il Chirper è di fianco un cadavere.

Chirper #2 – Villaggio Forester, B | Salvate il soldato Honker

Cercate un campo di girasoli nei dintorni e sparate allo spaventapasseri, questi lascerà cadere il Chirper a terra.

Chirper #3 – Villaggio Forester, C | Ricompensa: una gratitudine e una brocca di latte

Dall’altro lato della strada principale, vicino al confine del villaggio come visibile dalla mappa in basso. Qui, tra una recinzione di legno bianca e un triciclo, c’è un Chirper vicino la statua di un cane arancione.

Chirper #4 – Villaggio Forester D | Comunicazione a distanza

Nella torre di controllo del Volan in cui bisogna andare per trama, su dei materassi a terra nella stanza circolare.

Chirper #5 –

Prima di uscire dai cancelli del villaggio, su un tavolino all’esterno completo di panchine circolari e ombrello.

Tutti i Chirper del Centro Espositivo di Atomic Heart

ATTENZIONE: in quest’area è essenziale procurarsi tutti i Chirper perché non è liberamente esplorabile dopo aver proseguito con la storia.

Chirper #1 –

Una volta entrati nell’edificio andate a sinistra finché non vedete una porta aperta sulla sinistra e una col lucchetto a combinazione sulla destra. Il Chirper si trova nella stanza a destra, sopra un modello della piazza principale. La combinazione della serratura è nella stanza aperta.

Chirper #2 –

Su una scrivania nella stanza dove otterrete il braccio di Tereshkoba.

Chirper #3 –

Nella safe rom a sinistra alla Hall dove seguite Tereshkoba, dopo il test di Darwin.

Chirper #4 –

Dopo aver trovato i 3 barattoli per aprire la porta lunare, entrate nella porta a destra e troverete il Chirper vicino un cadavere.

Chirper #5 –

Al piano terra, su uno dei sediolini rossi.

Chirper #6 –

Dopo aver parlato con Claire, andate verso la porta all’estremità opposta del piano inferiore. Andate avanti lungo il percorso ed entrate nella porta che vi troverete di fronte a voi dopo un po’. Dopo aver abbattuto i nemici potete trovare il Chirper vicino alla bambola che guarda la TV.

Chirper #7 –

Attraversate la porta al 3° piano (quello dove sta il braccio sinistro di Claire), andate avanti fino a raggiungere la stanza con la balena trasparente. Il Chirper è sul tavolo di fronte.

Chirper #8 –

Vicino un cadavere nell’arena in cui avete combattuto il boss Plyusch.

Tutti i Chirper del Teatro di Atomic Heart

Chirper #1 –

Sul tavolo con le tazze e la mezza scacchiera, nella prima stanza che trovate dopo aver battuto il boss Belyash.

Chirper #2 –

Dopo aver attivato i robot display che danzano nella sala, proseguite fino alla fine del corridoio e andate nella porta a destra. Ci sarà una safe room e una porta sulla sinistra. Il Chirper è nella stanza a sinistra, sul frigorifero rovesciato.

Chirper #3 –

Dopo il condotto di areazione andate a destra e trovate il Chirper accanto al puzzle dell’obiettivo della missione.

Chirper #4 –

Appena usciti dall’ascensore dopo aver risolto il puzzle, andate a destra e trovate il Chirper di fianco a un robot danzante.

Chirper #5 –

Dopo aver trovato il precedente chirper, andate nel buco nel muro a destra e cercate di raggiungere il piano più basso. Trovate il Chirper vicino la TV.

Chirper #6 –

Quando sarete all’ultimo piano, andate a sinistra e saltate dall’altra parte. Entrate nella stanza in fondo e trovate il Chirper vicino al robot che guarda allo specchio.

Chirper #7 –

Attraversate il condotto d’areazione della stanza precedente e troverete il Chirper su un mobile.

Chirper #8 –

Tornate alla stanza col robot davanti allo specchio e saltate nell’area sottostante. Nella porta a sinistra troverete il Chirper sul bancone del bar.

Chirper #9 –

Quando trovate la stanza con le scale rotte, cercate di salirle e andate a destra. Il Chirper è su un tavolino nell’angolo.

Chirper #10 –

Dietro di voi passate oltre le scale e troverete un cadavere vicino una porta con serratura a combinazione. Trovate la combinazione vicino al cadavere, e nella stanza c’è un Chirper sul tavolo.

Chirper #11 –

Dopo aver avviato lo spettacolo attraverso il PC, trovate il Chirper sulla tribuna dove si esibisce la ballerina.

Chirper #12 –

Dopo aver aperto la porta con la sfera della ballerina andate verso la prima porta a sinistra, proseguite per alcune stanze e trovate il Chirper nelle mani di un robot in un buco illuminato di rosso.

Chirper #13 –

Continuate a camminare nel lungo corridoio con il puzzle delle ballerine e trovate il Chirper sulle poltroncine rosse.

Chirper #14 –

A terra dopo aver battuto Natasha, nelle vicinanze del palco.

Chirper #15 –

Su una poltrona in prima fila nell’arena dopo avete battuto Natasha.

Tutti i Chirper dell’Infermeria di Atomic Heart

Chirper #1 –

Sulla scrivania della receptionist appena entrate.

Chirper #2 –

Dopo la reception andate a destra ed entrate nella porta a sinistra. Girate a destra ed entrate in una stanza dipinta di azzurro. Proseguite verso la stanza successiva, probabilmente una sala operatoria, e trovate il Chirper sul lettino medico.

Chirper #3 –

Al piano superiore, appena salite le scale, su un lettino.

Tutti i Chirper del Complesso Pavlov di Atomic Heart

ATTENZIONE: in quest’area è essenziale procurarsi tutti i Chirper perché non è liberamente esplorabile dopo aver proseguito con la storia.

Chirper #1 –

Nella prima stanza del Complesso Pavlov, andate in fondo a sinistra e trovate il Chirper su una scrivania.

Chirper #2 –

Scendete le scale fino al piano terra, proseguite dritti fino a trovare i bagni. Il Chirper è sul gabinetto.

Chirper #3 –

Tornate indietro e salite un piano, entrate nella stanza di fronte e trovate il Chirper sulla destra.

Chirper #4 –

Dopo aver aperto la porta con la chiave-disco, trovate il Chirper su un lettino.

Chirper #5 –

Dopo essere scesi con l’ascensore, giratevi a destra e trovate il Chirper su un tavolino.

Chirper #6 –

Quando arriverete alla sala da pranzo trovate il Chirper su un tavolo nel lato sinistro della stanza.

Chirper #7 –

Dopo aver salito le scale dalla grande hall con la statua, trovate il Chirper su una delle panchine vicino la ringhiera che affaccia proprio sulla statua.

Chirper #8 –

Nella zona dove ci sono gli animali di polimeri rossi, trovate il Chirper vicino un cadavere sotto l’orso.

ATTENZIONE: Dopo aver lasciato il Complesso Pavlov troverete una balena sulla spiaggia. Se andate verso la balena comincerà la parte finale del gioco e non sarete in grado di tornare indietro. Dopo i Credits assicuratevi di cliccare su “Ritorna alla Struttura 3826” per tornare a esplorare nel post-game.

Tutti i Chirper del Faro di Atomic Heart

Chirper #1 –

Sulla scrivania nella prima stanza dopo essere entrati nel faro dalla finestra.

Tutti i Chirper delle sezioni open world di Atomic Heart

I Chirper del Settore 03

Chirper #1 –

Sul tavolino sotto la piattaforma della monorotaia.

Chirper #2 –

Sotto un palo vicino l’ingresso all’arena del Settore 03.

Chirper #3 –

Nell’arena dove si combatte l’Hog-7.

I Chirper del Settore 06

Chirper #1 –

Vicino la safe room del lago.

Chirper #2 –

In una casupola di legno a sud ovest.

I Chirper del Settore 04

Chirper #1 –

Sul tavolino all’esterno del Complesso Kollektiv.

Chirper #2 –

Vicino un albero nel villaggio, tra il fiume e una curva della strada.

I Chirper del Settore 01

Chirper #1 –

Sui binari, tra un cadavere e un’auto incidentata contro un treno.

[CI MANCANO 2 CHIRPER, IN AGGIORNAMENTO]