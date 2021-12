Back 4 Blood: il nuovo update aggiunge la modalità singleplayer con progressione, finalmente!

Back 4 Blood è uno dei titoli più di successo rilasciati nel 2021. Con il suo debutto avvenuto in una data molto vicina ad Halloween, il gioco è stato accolto a braccia aperte dalla community, definendolo come “un ritorno a Left 4 Dead“, ed ha addirittura ricevuto ben due nomination ai The Game Awards. L’opera, della quale potete trovare la nostra recensione qui, è nata con soltanto una modalità che conferisse le dovute ricompense, ossia quella multigiocatore; pare, però, che l’ultimo aggiornamento abbia cambiato le carte in tavola.

Prima di questo nuovo update, su Back 4 Blood era possibile affrontare la campagna in tutta la sua interezza soltanto in modalità multiplayer. Il singleplayer esisteva già, ma questo non premiava il giocatore con gli equipaggiamenti, le armi e tutte le altre ricompense che la controparte online, invece, includeva. Per via di ciò, l’utenza non aveva quasi motivo di usufruire di questa versione, definita addirittura inutile dai più.

L’aggiornamento che è stato rilasciato ieri ha finalmente accontentato la community, andando a rivisitare la modalità singleplayer. Quest’ultima, infatti, adesso conferisce le stesse ricompense del multiplayer, anche se ci sono ancora delle funzionalità che sono disponibili soltanto in quest’ultima, ossia lo sblocco delle Carte dei potenziamenti e l’evoluzione dell’equipaggiamento del proprio alter-ego. Inoltre la modalità giocatore singolo ora può essere anche avviata mentre si è offline, cosa che prima non era possibile.

I Turtle Rock Studios hanno quindi cercato di venire incontro alla community, ma vedendo che alcune feature essenziali sono ancora mancanti nella modalità singleplayer, è chiaro che l’intento dietro Back 4 Blood è quello di mantenerlo prevalentemente un titolo multiplayer. Ad ogni modo, l’update aggiunge anche il nuovo evento natalizio, il quale implementa skin, armi, emblemi e spray a tema.