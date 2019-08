Borderlands 3, PC: ecco i requisiti minimi e consigliati

Borderlands 3 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC. Ora, sono stati svelati i requisiti minimi e consigliati delal versione PC del gioco di Gearbox.

Manca sempre meno all’arrivo di uno dei shooter looter più attesi degli ultimi anni: Borderlands 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 settembre 2019, ma sarà rilasciato anche su Google Stadia quando il servizio di game streaming sarà disponibile. Abbiamo avuto occasione di provare il gioco in più occasioni, ad esempio durante la recente Gamescom 2019, dove abbiamo messo alla prova una modalità endgame. Ora, è tempo di scoprire quali sono i requisiti minimi e i requisiti consigliati per la versione PC del gioco.

Per iniziare, vediamo insieme quali sono i requisiti minimi:

OS – Windows 7/8/10 con ultimo Service Pack installato

CPU – AMD FX-8350 (4 GHz) o Intel i5-3570

RAM – 6 GB

GPU – AMD Radeon HD 7970 o NVIDIA GeForce GTX 680

HDD – 75 GB

Per quanto riguarda i requisiti consigliati, invece:

OS – Windows 7/8/10 con ultimo Service Pack installato

CPU – AMD Ryzen 5 2600 o Intel i7 4770

RAM – 16 GB

GPU – AMD Radeon RX 590 o NVIDIA GeForce GTX 1060

HDD – 75 GB

Borderlands 3, inoltre, sarà al centro di un nuovo evento a tempo limitato legato a Fortnite. Inoltre sarà possibile ottenere skin e oggetti unici a tema tramite missioni gratuite e pacchetti a pagamento: potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di Borderlands 3? Ciò che è stato mostrato fino a questo momento vi ha convinto, oppure ancora avete dei dubbi? Siete pronti a lanciarvi nuovamente su Pandora e sui nuovi pianeti ideati da Gearbox?