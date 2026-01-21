Portate Sonic the Hedgehog nel vostro setup con questo fantastico supporto luminoso Cable Guys! Disponibile su Amazon a soli 24,90€ invece di 39,90€, questo accessorio con sconto del 38% vi permette di risparmiare 15€. Il riccio blu più veloce dei videogiochi illuminerà la vostra postazione mentre tiene al sicuro controller Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e smartphone. Dotato di doppia porta di ricarica rapida e cavo micro-USB, è il perfetto connubio tra stile e funzionalità!

Cable Guys Sonic, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cable Guy Sonic the Hedgehog luminoso è l'accessorio perfetto per tutti gli appassionati di gaming e collezionismo che desiderano unire funzionalità e stile nel proprio setup. Questa statuetta ufficiale SEGA da 25 cm si rivolge a chi cerca una soluzione pratica per organizzare controller e smartphone, senza rinunciare all'estetica: grazie alle due porte di ricarica rapida integrate e al cavo micro-USB da 1,2 metri, potrete ricaricare contemporaneamente i vostri dispositivi mentre li esponete con orgoglio. I quattro piedini antiscivolo garantiscono stabilità su qualsiasi superficie, rendendolo ideale sia per la postazione gaming che per la scrivania.

Con uno sconto del 38% che porta il prezzo a soli 24,90€, questo supporto luminoso rappresenta un'occasione imperdibile per i fan di Sonic e per chi desidera personalizzare il proprio spazio con un tocco di nostalgia videoludica. La funzione di illuminazione d'atmosfera crea l'ambiente perfetto durante le sessioni di gioco notturne, mentre la compatibilità universale con controller Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e smartphone lo rende estremamente versatile. Un regalo eccellente per appassionati di tutte le età che vogliono celebrare il riccio blu più veloce dei videogiochi mantenendo ordine tra i propri accessori tecnologici.

Il Cable Guys Sonic the Hedgehog Ikon Light è un supporto luminoso da 25 cm che unisce design e funzionalità. Compatibile con controller Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, oltre a smartphone, include due porte di ricarica rapida e un cavo micro-USB da 1,2 m per alimentare i vostri dispositivi.

Vedi offerta su Amazon