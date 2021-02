Call of Duty Warzone: un 2020 da record, i folli numeri del gioco

Nonostante i bug e l’ira di alcuni giocatori negli ultimi mesi, Call of Duty Warzone è risultato un vero e proprio successo. Il battle royale free-to-play rilasciato lo scorso marzo ha, in poco tempo, riscritto le regole della “battaglia reale” imposta da quel Fortnite che non accenna a fermarsi in ambito di popolarità. Nonostante tutto questo, l’offerta proposta da Activision e Infinity Ward ha stupito, riuscendo a far avvicinare addirittura coloro non proprio avvezzi al genere.

Il piano è semplice, aggiornarlo costantemente e integrarlo con i capitoli a pagamento, come successo con il nuovo Call of Duty Black Ops Cold War. Questo sta certamente portando al successo sperato, tanto che negli ultimi giorni sono stati rivelati i dati dei giocatori attivi durante lo scorso anno. I numeri sono a dir poco pazzeschi, si parla di ben 100 milioni di utenti mensili. Da segnalare inoltre che la coppia Warzone – Cold War ha segnato vendite eccellenti, mai viste fino ad oggi.

Sappiamo bene come il battle royale sia diventato essenziale per l’azienda ed è plausibile che prenda spunto anche da Fortnite per un piano di “lunga vita”. Da segnalare inoltre la campagna anti cheater attuata dall’azienda americana, nel giro di pochi giorni sono stati bannati oltre 300 mila utenti e continueranno a farlo con il passare del tempo. Nonostante questo, purtroppo, Call of Duty Warzone risulta avere ancora grossi problemi da risolvere che stanno rovinando l’esperienza ad alcuni, come il ritorno dello Stim glitch che tanto ha fatto innervosire la community nelle ultime settimane.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che Call of Duty Warzone sia un vero e proprio fenomeno che difficilmente vedremo scomparire? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed aggiornamenti riguardanti il battle royale targato Activision.