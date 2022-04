Come tutti i Battle Royale, anche Call of Duty Warzone non è esente da bug e glitch. Un gioco di quel genere è davvero difficile da tenere in piedi senza nessun tipo di errore, soprattutto considerate tutte le variabili, tra missioni, armi, bilanciamento dei danni e respawn dei giocatori. Non è dunque una sorpresa se gli sviluppatori riscontrano problemi di varia natura subito dopo un aggiornamento, come accaduto in questo specifico caso, che consentiva ai giocatori di ottenere un vantaggio decisamente importante, “infrangendo” così le regole del gioco.

Nello specifico, Raven Software questa volta è stata costretta a disabilitare i veicoli di Call of Duty Warzone perché concedevano l’accesso immediato ai Vault su Rebirth Island, la nuova mappa di gioco. Questi Vault sono particolarmente preziosi, visto che al loro interno sono contenuti oggetti di alto livello, in grado di dare un vantaggio sugli altri giocatori. Normalmente per poterci accedere sarebbe necessario completare determinati obiettivi, ma grazie ad un glitch che sfrutta proprio le auto (e non solo) si può accedere senza problemi.

Il video del glitch, pubblicato sui social network come Twitter, mostra l’efficacia dell’errore nel codice. Subito dopo le prime segnalazioni, Raven Software non è rimasta a guardare ed ha deciso di disabilitare i veicoli. Quanto resteranno fermi i mezzi non ci è ancora dato saperlo, ma è importante che il glitch venga eliminato prima del ripristino. Potete verificare anche voi l’efficacia di questo errore grazie al video che trovate poco più in basso.

Call of Duty Warzone è oramai da tre anni al centro di ogni singolo progetto della saga. Il Battle Royale di casa Activision e creato da Raven Software è infatti presente in ogni iterazione della serie first person shooter e con molta probabilità resterà l’impianto su cui si andranno a sviluppare i prossimi capitoli della serie, tra cui quello del 2022, che dovrebbe essere svelato verso la fine di questo mese: trovate tutti i dettagli sul possibile reveal a questo indirizzo.