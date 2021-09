Console War anche basta, Cory Barlog vuole giocare ad Halo

Cory Barlog ha messo fine per sempre alle insensate Console War che da anni infestano le discussioni riguardo i videogiochi. Si scherza con questa frase, ovviamente, ma il creatore di God of War (esclusiva Sony) ha appena acquistato una Xbox Series X per giocare ad Halo Infinite (esclusiva Microsoft).

Mentre alcuni tipi di utenza si prendono quasi a capelli sui social per decidere quale sia la console della generazione di turno o quali siano le esclusive migliori, ci sono tante altre persone, tra cui gli stessi sviluppatori di una o dell’altra sponda, a cui delle Console War non importa un accidente, come nel caso di Cory Barlog. Il padre di God of War infatti ha pubblicato sui social un messaggio di amore (con tanto di emoji del cuore) per Halo Infinite e Xbox Series X.

Il tweet è arrivato in occasione del compleanno dello sviluppatore (domani, 2 settembre), con un’immagine di una Xbox Series X appena comprata. Alcuni fan, di quelli che fomentano le Console War, sono rimasti indispettiti dato che Barlog, personalità importante del mondo PlayStation, stia condividendo materiale dei rivali dell’Xbox. Per fortuna la maggior parte dei seguaci di Barlog, ben più maturi, hanno commentato positivamente l’acquisto, condividendo l’amore generico per i videogiochi su qualunque piattaforma essi girino, e ripudiando le inutili Console War.

series x ✅

halo infinite […waiting…]

❤️ pic.twitter.com/PmzWem4ziX — cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 1, 2021

Console War a parte, Halo Infinite è programmato per uscire il prossimo 8 dicembre, ma Barlog nel frattempo può divertirsi con i tanti giochi disponibili già su Xbox Series X, in particolare con l’abbonamento all’Xbox Game Pass che dispone di un enorme catalogo. Per quel che riguarda il nuovo God of War Ragnarock invece, dopo il teaser dell’E3 2019, al momento non abbiamo ancora nessun dettaglio su finestre d’uscita o sul progresso dello sviluppo. Speriamo di trovare qualche informazione nel prossimo PlayStation State of Play. Vi ricordiamo che nel frattempo Microsoft ha aperto il programma Xbox All Access in Italia che vi permette di prendere a rate e a tasso 0 una console next-gen con l’abbonamento all’Xbox Game Pass Ultimate incluso (dettagli qui).