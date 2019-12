Control: il gioco Remedy arriverà su Xbox Game Pass, lo conferma Phil Spencer

Dopo aver rivelato qualche informazione in più su Xbox Scarlett, Phil Spencer continua a dare interessanti indizi su ciò che potranno giocare nell’immediato futuro i possessori di Xbox One e del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Oggi il capo di Xbox ha lasciato intendere che Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment sta per arrivare su Xbox Game Pass.

Control non è riuscito a scalare le classifiche delle vendite, ma Remedy non sembra preoccuparsene dato che il titolo non ha avuto un budget di sviluppo da tripla A. Tuttavia, il titolo dovrebbe presto entrare nel catalogo di Xbox Game Pass per raggiungere una fetta di videogiocatori più ampia. Durante una diretta in streaming sul canale di Extra Life, Spencer ha dichiarato: “Penso che Control sia davvero ottimo gioco, ma non è riuscito a raggiungere abbastanza persone. Sono contento di vedere che arriverà su Xbox Game Pass, quindi, si spera che in futuro ci giochino più persone”.

Phil Spencer: "I though Control was really good, it didn't reach enough people, so I'm glad to see it's coming in to Game Pass so hopefully more people play it." 44:02 min. https://t.co/xu6tgWyFVh pic.twitter.com/1lXwLm1cLN — Klobrille (@klobrille) December 5, 2019

Control è un’avventura soprannaturale in terza persona che si svolge in un universo che presenta particolari oggetti del potere. Dopo che un’agenzia segreta di New York è stata invasa da una minaccia ultraterrena, Jesse Faden diventa il nuovo direttore che dovrò trovare un modo per scoprire cosa sta succedendo all’agenzia. Control esplora il misticismo in una luce moderna e con una visione brutalista.

Nonostante il gioco non sia riuscito a vendere bene nel periodo di lancio, Remedy è comunque molto soddisfatta, soprattutto di come il gioco è stato recepito da pubblico e critica. Come prendete l’aggiunta di Control nel catalogo di Xbox Game Pass?