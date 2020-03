Coronavirus: Nintendo, Sony ed altre aziende quotate in borsa in negativo, ecco quali

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo la tensione tra Iran e USA, i terribili incendi in Australia ed il problema del riscaldamento globale, ora il mondo sta combattendo contro il Covid-19 meglio conosciuto con il nome di Coronavirus che sta letteralmente mettendo in ginocchio il mondo. Con il passare del tempo oltre ai contagi e morti anche nel nostro paese, il virus sta colpendo anche l’economia generale portando le aziende quotate in borsa ad avere dei crolli importanti. Questo è quello che sta accadendo in queste ore anche a molte aziende giapponesi tra cui Nintendo e Sony che se la sono dovuta vedere con questa terribile situazione.

Il consulente Serkan Toto, che segue costantemente l’andamento del mercato giapponese, ha segnato che la giornata odierna per le aziende di videogiochi orientali è stata a dir poco disastrosa. Ad aver subito un calo drastico del valore delle azioni troviamo oltre che Nintendo e Sony anche Square-Enix, Sega, Capcom, Konami e Koei. Di seguito vi postiamo l’elenco ufficiale postato da Toto sul suo profilo ufficiale Twitter.

I've been following ~50 Japanese game stocks for over 10 years now. Today was the worst day I can remember (Tokyo Stock Exchange just closed). A selection:

Nintendo -3.96%

Sony -7.31%

Nippon Ichi -17.58%

Koei -5.41%

Capcom -6.68%

Konami -6.76%

Sega -6.74%

Squenix: -5.79% — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) March 9, 2020

Stando alle sue parole la giornata di oggi è la peggiore di sempre negli ultimi 10 anni. A vedersela peggio è sicuramente Nippon Ichi, azienda sviluppatrice di titoli del calibro di Disgaea: Hour of Drakness e Phantom Brave con addirittura il -17,58%. Come sappiamo un po’ tutti il virus ha messo in ginocchio anche il nostro paese chiudendo praticamente la Lombardia, invitiamo quindi i nostri lettori lombardi di seguire le direttive e di uscire il meno possibile di casa.

Infine ricordiamo che nel campo videoludico il Coronavirus rischia di portare rinvii importanti come le due console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X o addirittura alla cancellazione di eventi come l’E3 prossimo di Los Angeles. Non ci resta quindi che aspettare e ringraziare il lavoro che stanno svolgendo medici ed infermieri in questo periodo non certo roseo.