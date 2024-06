La tua postazione di guida come quella di Max Verstappen per soli 772€

Per tutti gli appassionati di giochi di corse, c'è un'offerta imperdibile! Potete acquistare la postazione di guida ufficiale Red Bull, la stessa utilizzata da Max Verstappen a casa sua, a soli 772,20€. Questa postazione, in stile F1, è perfetta per simulare l'esperienza di guida delle monoposto. Il prezzo originale è di 1.199€, quindi si tratta di un vero affare. Affrettatevi però, perché lo sconto a carrello termina tra poche ore.

Playseat PRO Formula Red Bull Racing, chi dovrebbe acquistarla?

La Playseat PRO Formula Red Bull Racing è l'ideale per gli appassionati di corse e i giocatori che desiderano vivere un'esperienza di guida ultra realistica, replicando la posizione di guida e l'adrenalina delle vere competizioni di Formula 1. Dotata di un'edizione speciale per i fan del team Red Bull Racing di Formula 1, questo simulatore di corse è ricco di caratteristiche che garantiscono un alto livello di immersione e comfort.

La compatibilità con tutti i tipi di volanti e pedaliera, così come l'utilizzo da parte di veri piloti professionisti, la rendono un must per coloro che cercano il massimo dal loro setup di corsa a casa. La struttura e il sedile, brevettati e rivestiti in un confortevole vinile effetto pelle, garantiscono ore di gioco senza scomodità.

Il sistema Playseat ForceLock permette poi di regolare facilmente la posizione di seduta, volante e pedali, assicurando la massima stabilità anche sotto forze estreme, per offrire un'esperienza di guida impeccabile. Che sia per l'appassionato desideroso di replicare le sensazioni di guida di un pilota di Formula 1 come Max Verstappen, o per chi cerca semplicemente il miglior equipaggiamento per le proprie sessioni di simulazione di corse, la Playseat PRO Formula Red Bull Racing rappresenta un prodotto eccellente.

