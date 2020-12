Cyberpunk 2077: Sony rimborsa i giocatori PS4 e PS5

Cyberpunk 2077 è un gioco molto ambizioso, al punto da esser stato pubblicizzato da alcuni come “il gioco della generazione”. Era dal 2012 che il grande pubblico aspettava il risultato del duro lavoro di CD Projekt RED, presentato anche durante vari eventi importanti. Tutto ciò ha creato un’altissima aspettativa nei fan, specialmente dopo il grande successo ottenuto da The Witcher 3 Wild Hunt. E dopo anni di attesa e numerosi rinvii, il 10 dicembre arriva finalmente Cyberpunk 2077.

La stampa specializzata ha conferito al titolo della compagnia polacca voti elevati, considerando Cyberpunk 2077 uno dei migliori Action-GDR di sempre, al punto da pensare che avrà molto da dire nei prossimi anni – ve lo spieghiamo in modo più approfondito nella nostra recensione. Tuttavia, le enormi potenzialità del gioco si sono imbattute nei numerosi problemi tecnici che Cyberpunk presenta: un fiume in piena di bug, crash improvvisi e altre problematiche che hanno afflitto i fan, molti dei quali hanno chiesto un rimborso.

Considerando i giocatori PS4 e PS5, Sony non ha una vera e propria politica di rimborso sul PlayStation Store, e questo è stato per anni un punto dolente per i fan. Tuttavia, è risaputo che può rimborsare i giocatori in circostanze eccezionali e sembra che quanto si sta verificando con Cyberpunk 2077 soddisfi questi criteri. Un utente su Reddit, NotBen_2, segnala che in molti hanno cercato un rimborso, delusi dalla performance di Cyberpunk, lui compreso. “Ho dovuto presentare una richiesta di assistenza online e rimanere in attesa per più di un’ora per parlare con qualcuno, tuttavia si sono affrettati a emettere il rimborso e quindi a eliminare il gioco dalla mia libreria. La signora con cui ho parlato, Carly, ha anche detto che Sony sta inviando un reclamo commerciale a CDPR in merito ai problemi riscontrati e che non sono stato il primo a chiamare oggi per il rimborso” spiega l’utente NotBen_2.

Se la patch 1.04 sembra aver migliorato diversi aspetti di Cyberpunk 2077, la strada da percorrere sembra essere ancora molto lunga. Speriamo che CD Projekt Red possa continuare a migliorare l’esperienza offerta con Cyberpunk 2077. Tuttavia, se i problemi tecnici che presenta il gioco sono così strazianti per l’utenza che ha acquistato il gioco da PS Store, la possibilità di rimborso fornita da Sony potrebbe essere una soluzione.