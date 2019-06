Cyberpunk 2077: un designer suggerisce il New Game Plus

Cyberpunk 2077 proporrà il New Game Plus? Ancora non c'è la certezza, ma un designer lo suggerisce e parla poi anche delle relazioni romantiche.

Cyberpunk 2077 è rapidamente diventato il gioco più atteso dagli appassionati di videogame dopo l’E3 2019. Il suo trailer è il più visto ed è stato il titolo sul quale sono stati scritti più articoli a livello mondiale. Questo significa che il pubblico ha grandi aspettative e spera che la nuova creazione di CD Projekt RED superi The Witcher 3, proponendo tutte le sue migliori caratteristiche e molto altro.

Una delle modalità più richieste ma non subito disponibili nel gioco dello strigo è stata il New Game Plus. La Nuova Partita + è stata introdotta con un aggiornamento: sarà così anche per Cyberpunk 2077? A questo proposito si è espresso Paweł Sasko, lead quest designer. Lo sviluppatore ha affermato che, pur non avendo ancora definito tutti i dettagli, sarà improbabile “potenziare tutto al primo playthrough, poiché avrebbe poco senso avere un gioco incentrato sulla rigiocabilità e le scelte che al tempo stesso permette di massimizzare le statistiche alla prima run.” Sasko non ha quindi affermato esplicitamente che ci sarà un New Game +, ma la sua dichiarazione lascia intendere che esista la possibilità.

Inoltre, Sasko ha parlato di un’altra caratteristica apprezzata all’interno di The Witcher 3, che tutti vorremmo vedere riproposta: le relazioni romantiche tra personaggi. Queste ritorneranno in Cyberpunk 2077 con una struttura simile, ovvero legata a una serie di missioni con più conclusioni. Inoltre, in questo caso sarà possibile anche iniziare relazioni omosessuali, non possibile in The Witcher 3 visto che Geralt è un personaggio dichiaratamente eterosessuale nei libri.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 16 aprile 2020. All’E3 2019 abbiamo avuto modo di vedere il gioco in azione: ecco la nostra anteprima.