Cyberpunk 2077 sarà al Summer of Gaming di IGN America

Il Coronavirus ha creato problemi non da poco all’industria dei videogiochi: oltre a rinvii eccellenti, anche alcune delle manifestazioni più importanti del settore sono state cancellate, vedi per esempio E3 2020 e Gamescom. Rimane da capire quindi non solo dove e quando verranno presentate PS5 e Xbox Series X, ma anche in che modo alcuni dei titoli più importanti verranno spinti a livello mediatico, proponendo nuovi trailer, gameplay e dettagli ufficiali.

Uno di questi è certamente Cyberpunk 2077 che, notizia delle ultime ore, sarà presente al Summer of Gaming, evento organizzato dalla redazione di IGN USA atteso per giugno, la cui line-up di giochi si comporrà nella prossime settimane.

Cyberpunk 2077 has joined the IGN Summer of Gaming event line-up! https://t.co/UREdQzzLm1 pic.twitter.com/sHqoANlByT — IGN (@IGN) April 27, 2020

Ricordiamo peraltro che il Summer of Gaming, ovviamente, sarà un evento totalmente digitale, ed è quantomeno interessante notare come CD Projekt abbia scelto proprio questo parantesi per tornare a parlare pubblicamente di Cyberpunk 2077.