Da PS4 a PS5: quanto durerà la transizione? Più di quanto pensiate!

PS5 arriverà in Italia fra poco più di una settimana, precisamente il 19 novembre. Avrà quindi inizio, in modo ufficiale, la nuova generazione di console PlayStation. Questo passaggio, però, ha un avvio più lento di quanto si sarebbe previsto; dopotutto, sia Marvel’s Spider-Man Miles Morales che Sackboy A Big Adventure sono titoli cross-gen. Solo Astro’s Playroom e Demon’s Souls, in questo D1, sono vere esclusive PlayStation 5. Inoltre, anche giochi di alto livello come Horizon Forbidden West arriveranno anche su PS4. Quanto a lungo verrà supportata la “vecchia” console?

Secondo recenti dichiarazioni rilasciate in un’intervista ad AV Watch da Hideaki Nishino – Vice presidente di Sony Interactive Entertainment -, la transizione da PS4 a PS5 durerà all’incirca 3 anni. Durante tale periodo, Sony PlayStation intende rilasciare giochi esclusivi PlayStation 5, ma anche giochi cross-generazionali.

“A un certo punto abbiamo chiesto agli sviluppatori di lavorare pensando a giochi cross-gen per PS4 e PS5. Ovviamente, abbiamo anche bisogno di migliorare la nostra libreria titoli per renderlo più semplice.”

Non è ancora il momento di dirgli addio

In pratica, si tratta dello stesso approccio di Microsoft che ha intenzione di rilasciare, per almeno un paio di anni, videogame sia per Xbox One che per Xbox Series X / Xbox Series S. Questo significherà ovviamente più lavoro per i team interni dei PlayStation Studios e degli Xbox Game Studios, ma è una mossa obbligatoria: una fetta iniziale di giocatori hardcore faranno immediatamente il passaggio alla nuova generazione, ma la maggior parte dei giocatori opterà per rimanere con PS4 e Xbox One ancora per qualche anno.

Sarebbe insensato non rilasciare giochi per un pubblico così ampio, soprattutto nel caso di PS4 che può contare su circa 100 milioni di console vendute. Diteci, voi cosa ne pensate? Siete contenti, oppure preferireste che le due compagnie si approccino esclusivamente all’hardware di nuova generazione con più rapidità?