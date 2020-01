Devil May Cry 3 Special Edition, disponibile un nuovo lungo video gameplay su Nintendo Switch

Tra i titoli in arrivo a febbraio su Nintendo Switch uno dei più attesi è sicuramente Devil May Cry 3 Special Edition. Nonostante si tratti di un’opera di diversi anni fa, uscita originariamente nell’oramai lontanissimo 2005, sono diversi i motivi che rendono questo porting particolarmente appetitoso per i numerosissimi fan della saga e non solo.

Come vi avevamo rivelato diversi giorni fa, infatti, Devil May Cry 3 Special Edition su Switch avrà tutta una serie di caratteristiche inedite come, ad esempio, la possibilità di cambiare lo stile di combattimento. Per permetterci di dare un’occhiata più approfondita a tutte queste novità è stato recentemente rilasciato un lungo video gameplay del titolo, che potete trovare comodamente qui sotto.

Le parti giocate cominciano dal quinto minuto e ci permettono, come precedentemente accennato, oltre che di vedere la bontà del lavoro fatto da Capcom in quest’occasione, anche di osservare tutte le novità incluse in questo porting.

Vi ricordiamo infine che Devil May Cry 3 Special Edition arriverà su Switch il prossimo 20 febbraio in versione digitale e che, come vi abbiamo raccontato qualche ora fa, richiederà 5GB di spazio sulla piccola ibrida di casa Nintendo.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto osservato nel trailer, siete intrigati dalle nuove possibilità offerte da questo atteso porting o secondo voi l’esperienza di gioco complessiva non varierà più di tanto rispetto a quella base? Acquisterete il gioco o oramai avete giocato fin troppe volte a questo sempreverde titolo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.